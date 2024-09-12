Китай просуватиме власне бачення шляхів завершення війни Росії проти України
Джерело:МЗС Китаю
Пекін продовжуватиме просувати власне бачення завершення війні Росії проти України. Китай буде намагатися переконати більшість країн світу підтримати його "мирний план".
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі з секретарем російського радбезу Шойгу в Санкт-Петербурзі.
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Китай продовжить просувати свій "мирний план"
Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо "української кризи" – так Китай називає повномасштабну війну Росії проти України. Ван Ї заявив, що Пекін нібито "завжди дотримувався об'єктивної та справедливої позиції щодо українського питання".
Китай продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об'єктивних і раціональних голосів у міжнародній спільноті для досягнення більшого міжнародного консенсусу та накопичення необхідних умов для швидкого припинення вогню та війни, а також за сприяння політичному врегулюванню "кризи",
– цинічно заявили в МЗС.
Також зазначили, що Шойгу представив позицію країни-агресора і привітав "консенсус з 6 пунктів", запропонований спільно Китаєм і Бразилією.