У Китаї відреагували на заклик Зеленського до переговорів із Сі Цзіньпіном
Джерело:People.cn
Напередодні Володимир Зеленський висловив своє бажання провести перемовини з Сі Цзіньпіном. У Китаї на це вже встигли відреагувати.
Президент України вирішив поспілкуватись з главою Китаю, щоб останній змінив свою думку щодо росії. Але, як бачимо, у КНР вирішили від пропозиції Володимира Зеленського ухилитись.
Читайте також Китайське МЗС викликало послів країн Європи через критику військових навчань біля Тайваню
Китай не готовий давати чітку відповідь
Журналіст поспілкувався з представником МЗС КНР Хуа Чуньїном. Йому й поставили питання щодо можливих переговорів між президентами України та Китаю. Його відповідь виявилась надто узагальненою, а також не містила жодної згадки про можливість обговорення лідерами держав проблеми, яка назріла.
Китай підтримує тісні зв'язки з Україною та іншими сторонами української кризи,
– сказав Чуньїн, але від питання ухилився.
Зеленський прагне перемовин з Цзіньпіном
В інтерв'ю одного з китайських видань президент України чітко окреслив свою позицію. Він зауважив, що шукає можливості провести діалог з главою КНР. Зокрема він прагне обговорити ставлення Китаю до росії, яка впродовж п'яти місяців убиває цивільних в нашій державі.
Спроби організувати дипломатичний дзвінок не увінчуються успіхом. Зеленський зауважив, що впродовж шести місяців не вдалось домовитись про такого формату розмову з очільником КНР.
Президент України зауважив, що хотів би безпосередньо поспілкуватись з Цзіньпіном. Глава держави підкреслив, що Китай – потужна країна, яка може політично й економічно вплинути на росію. Ба більше, він – постійний член Ради безпеки ООН.
Зеленський в розмові з журналістами пригадав, що торік спілкувався з Цзіньпіном. За його словами, у нинішніх умовах розмова з президентом Китаю була надзвичайно корисною. Він переконаний, що для припинення бойових дій достатньо було б політичного й економічного впливу Китаю, адже він – величезний.
Варте уваги – Піонтковський переконаний, що путін вмовлятиме Ердогана посприяти перемир'ю з Україною: дивіться відео