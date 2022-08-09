Коли ЗСУ зможуть зайти на Кримський півострів: експерт припустив умови

Україна зобов'язалася не застосовувати американську зброю по цілях на території росії. Однак тимчасово окупований росією Кримський півострів – український.

Тож коли говорять про Севастополь чи про військові бази у Криму – це колишні військові бази України. І світ їх визнає такими юридично. Про це в ефірі 24 каналу сказав директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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За його словами, у світу немає питань до України щодо застосування українцями зброї по території Криму та Севастополя, по материковій території.

І наголосив, що для українців це просто необхідність, щоб звільняти наші території.

"Зараз в межах спецоперації щодо звільнення наших териорії, з підготовки до цих речей, ми бачили як українські Збройні Сили знищують російські склади в Херсонській області, відрізають комунікації, мости, постачання та логістичні ланцюжки", – пояснив Солонтай.

Коли ЗСУ зможуть зайти в Крим

Як вважає Солонтай, сумнів щодо того, як далеко України може зайти – він не стосується ракет.

Це питання про фізичне проникнення наших збройних сил на територію Кримського півострова. По-перше, це дуже важко. А по-друге, мабуть, це здійснюватиметься вже після того, як ЗСУ вийдуть на межу 23 лютого 2022 року,

– вважає фахівець.

Тож для початку потрібно звільнити Херсонську, Запорізьку область, вийти на межу тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях і тоді постане питання продовження операції зі звільнення.

"На цьому другому етапі, мабуть, Крим знову буде відкладений. Першочергово звільнюватимуть Донецьк та Луганськ. А потім уже відповідно буде операція зі звільнення півострова", – наголосив Солонтай.

І тоді вона матиме не лише військовий компонент, а й багато інших.

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