путіну не дадуть розірвати Україну з єдиної причини

Не можу сказати, що позавчорашня ситуація (із візитом Ненсі Пелосі на Тайвань – 24 канал) мене забавляла, але мем про "останнє китайське попередження" я через вік добре пам'ятаю.

Мертвий "совок" міг би позаздрити

Багатополярність світу, про яку волого мріють нинішні диктатори та недодиктатори, річ у собі. Насправді планета ледве пережила наявність на своєму тілі двох центрів ухвалення атомних рішень і з полегшенням зітхнула, коли СРСР здох.

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Але, як з'ясувалося, він не здох, та і з його ослабленням неприємності не скінчилися. Тепер навіть злиденна і жалюгідна Північна Корея дозволяє собі погрожувати усім навколо, Китай виріс в економічного тигра з неслабкими амбіціями, а на місці СРСР нині така пухлина, що покійний може позаздрити.

Нинішній світ небезпечніший за старий світ. У ньому більше неадекватних гравців та менше розуміння наслідків.

За всіх своїх недоліків, СРСР був відносно договороспроможний. Він керувався колегіально і, будучи безперечною імперією зла, все ж таки мав якесь обличчя і авторитет. Громико, на відміну лаврова, міг називатися дипломатом, а радянська дипломатія, за всієї одіозності й іделогогічної заангажованості зв'язків, – дипломатією.

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Чи зробить світ останній крок до вимирання

Нині світ уже не торт. Проголошений недомірками (у всіх сенсах) принцип верховенства сили змінив і розклади, і методи. Ну що ж, ти цього хотів, Жорже Дандене!

Якщо з противником не можна домовитися, якщо він бреше і намагається вирішити питання військовим шляхом та погрозами, значить, з ним треба говорити його мовою.

Допускати багатополярність, на якій на інших полюсах сидітимуть диктатори, вбивці, брехуни та інша нечисть, – це приректи світ на вимирання.

Тому літак Ненсі Пелосі сів на Тайвані. Тому путіну не дадуть розірвати Україну. Тому. І особисто я цьому радий.

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