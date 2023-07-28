Приліт по нафтобазі в окупованому Шахтарську, "атака БпЛА" на Москву: хронологія 520 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 17 місяців. Українські захисники продовжують наступати й крок за кроком звільняти рідну землю від російських терористів.
Про головні події за 28 липня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора пише 24 Канал.
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Цієї ночі невідомий безпілотник намагався атакувати Москву. Окупанти заявили, що нібито змогли збити дрон, а руйнувань і постраждалих вже традиційно буцімто немає. 04:59
Українські захисники ліквідували командира бойовиків бригади "Прізрак" Артура Богаченка.04:04
Вночі в окупованому Шахтарську прогриміли вибухи. Є влучання у нафтобазу окупантів.02:28
Удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі є не просто влучанням і не випадковістю. Це цілеспрямований удар, тому є багато прямих і непрямих доказів. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов.01:57
Politico пише, що у вересні Abrams відправлять в Україну. Наразі наші воїни проходять навчання на танках. Можливо, що воно завершиться вже у серпні цього року. До речі, прогнозують, що Abrams можуть допомогти ЗСУ прорватися на Півдні та Сході.01:08
У боях за Україну на Донеччині 15 липня загинув Максим "Марвел" Шварцман. Раніше він працював відеооператором медіаагентства АСС.00:17
Голова правління НЕК Укренерго Кудрицький розповів, що вимкнень світла у серпні наразі не прогнозують. Втім, особливо важкими для енергосистеми будуть найближчі тиждень-два.00:10
Фехтувальниця Ольга Харлан, яка на чемпіонаті світу відмовилася від рукостискання з представницею країни-терориста й була через це дискваліфікована, наголосила: "Ніколи нікого не можна примусити до миру, особливо українців. Ніколи, ніяким рукостисканням! Тому так буде завжди. Я, мабуть, розумію, як і всі в адекватному світі, що правила повинні змінитися. Тому що змінюється світ".