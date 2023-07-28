Приліт по нафтобазі в окупованому Шахтарську, "атака БпЛА" на Москву: хронологія 520 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 17 місяців. Українські захисники продовжують наступати й крок за кроком звільняти рідну землю від російських терористів.

Про головні події за 28 липня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора пише 24 Канал.

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Цієї ночі невідомий безпілотник намагався атакувати Москву. Окупанти заявили, що нібито змогли збити дрон, а руйнувань і постраждалих вже традиційно буцімто немає.Українські захисники ліквідували командира бойовиків бригади "Прізрак" Артура Богаченка.Вночі в окупованому Шахтарську прогриміли вибухи. Є влучання у нафтобазу окупантів.Удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі є не просто влучанням і не випадковістю. Це цілеспрямований удар, тому є багато прямих і непрямих доказів. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов.Politico пише, що у вересні Abrams відправлять в Україну. Наразі наші воїни проходять навчання на танках. Можливо, що воно завершиться вже у серпні цього року. До речі, прогнозують, що Abrams можуть допомогти ЗСУ прорватися на Півдні та Сході.У боях за Україну на Донеччині 15 липня загинув Максим "Марвел" Шварцман. Раніше він працював відеооператором медіаагентства АСС.Голова правління НЕК Укренерго Кудрицький розповів, що вимкнень світла у серпні наразі не прогнозують. Втім, особливо важкими для енергосистеми будуть найближчі тиждень-два.Фехтувальниця Ольга Харлан, яка на чемпіонаті світу відмовилася від рукостискання з представницею країни-терориста й була через це дискваліфікована, наголосила: "Ніколи нікого не можна примусити до миру, особливо українців. Ніколи, ніяким рукостисканням! Тому так буде завжди. Я, мабуть, розумію, як і всі в адекватному світі, що правила повинні змінитися. Тому що змінюється світ".