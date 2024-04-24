"Він розуміє лише мову сили": фон дер Ляєн пояснила, чому ЄС має потужно відповісти Путіну
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія становить загрозу не лише для України, але й для Європи. Вона вважає, що результат війни в Україні може визначити майбутнє ЄС.
Про це президентка Єврокомісії повідомила під час виступу в Європарламенті, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Фон дер Ляєн каже, що Путін помилився, коли думав, що Європа не допоможе Україні відстоювати демократію та незалежність.
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Війна в Україні може вплинути на майбутнє Європи
Президентка Єврокомісії зазначає, що Путін також помилився, коли очікував, що допомога від США не набере голосів у Конгресі.
Під час дебатів про 20-річчя з останньої найбільшої хвилі розширення ЄС, президентка Фон дер Ляєн заявила, що війна в Україні може вплинути на майбутнє Європи.
Те, що відбувається в Україні, назавжди визначить майбутнє нашого Союзу. Перемога Путіна не лише змінить карту, не лише приховає обличчя української нації, але й змінить хід європейської історії. Наш Союз вже ніколи не буде таким, як колись,
– сказала президентка Єврокомісії.
Фон дер Ляєн наголошує, що Україна щодня платить найвищу ціну за російську агресію. Вона закликала стояти разом з Україною та підтримувати її в євроінтеграції. Крім того, очільниця Єврокомісії просить надати потужну відповідь Путіну.
"Є лише один спосіб протистояти цьому. Є лише одна мова, яку розуміє Путін. А саме: надання Україні засобів для захисту", – додала вона.
Військова допомога для України: останні новини
- Сенат США підтримав рішення про виділення військової допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Планується, що Джо Байден підпише цей закон 24 квітня та виступить з промовою до нації.
- Поки що не розголошується, що конкретно буде у військовому пакеті допомоги від США. У Білому домі наголошують на необхідності зміцнення протиповітряної оборони України, включаючи ракетно-перехоплювальні системи, а також більшу кількість артилерії.
- Уряд Великої Британії також не залишився осторонь і анонсував надання Україні найбільшого в історії пакета військової допомоги, який включатиме боєприпаси, безпілотники та засоби протиповітряної оборони. Крім цього, планується постачання 1600 ударних і протиповітряних ракет, понад 400 одиниць техніки, а також морські гармати, човни та водолазні катери.