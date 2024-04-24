"Він розуміє лише мову сили": фон дер Ляєн пояснила, чому ЄС має потужно відповісти Путіну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія становить загрозу не лише для України, але й для Європи. Вона вважає, що результат війни в Україні може визначити майбутнє ЄС.

Про це президентка Єврокомісії повідомила під час виступу в Європарламенті, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Фон дер Ляєн каже, що Путін помилився, коли думав, що Європа не допоможе Україні відстоювати демократію та незалежність.

Дивіться також Україна отримає другий транш допомоги від ЄС: коли на нього очікувати

Війна в Україні може вплинути на майбутнє Європи

Президентка Єврокомісії зазначає, що Путін також помилився, коли очікував, що допомога від США не набере голосів у Конгресі.

Під час дебатів про 20-річчя з останньої найбільшої хвилі розширення ЄС, президентка Фон дер Ляєн заявила, що війна в Україні може вплинути на майбутнє Європи.

Те, що відбувається в Україні, назавжди визначить майбутнє нашого Союзу. Перемога Путіна не лише змінить карту, не лише приховає обличчя української нації, але й змінить хід європейської історії. Наш Союз вже ніколи не буде таким, як колись,

– сказала президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголошує, що Україна щодня платить найвищу ціну за російську агресію. Вона закликала стояти разом з Україною та підтримувати її в євроінтеграції. Крім того, очільниця Єврокомісії просить надати потужну відповідь Путіну.

"Є лише один спосіб протистояти цьому. Є лише одна мова, яку розуміє Путін. А саме: надання Україні засобів для захисту", – додала вона.

Військова допомога для України: останні новини