Окупанти та їхні командири на Херсонщині вже дуже нервують, – Соболевський

російські окупанти, які зараз перебувають на Херсонщині, починають панікувати. Вони навіть почали по-іншому поводитись.

Про настрої російських загарбників на Херсонщині розповів Юрій Соболевський – перший заступник голови Херсонської облради. Про це він сказав 24 каналу.

Увага Антонівський міст може бути замінований окупантами, – Соболевський

За його словами, окупанти продовжують просити грошей на блокпостах. Насамперед це стосується бійців невизнаних квазіреспублік з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

Настрої окупантів на Херсонщині змінились

Однак і на Херсонщині російські загарбники вже встигли багато чого пограбувати, тому в плані забезпечення грошима почуваються впевненіше.

Але насправді окупанти та їхні командири на Херсонщині вже дуже нервують. Вони чують, що їхні об'єкти, особовий та офіцерський склад нищать,

– сказав Соболевський.

Останні тижні це особливо помітили місцеві мешканці. З їхніх слів, росіяни почали поводитись по-іншому.

"Вони вже не так вільно почуваються у місті. Певний час їм здавалось, що війна на Херсонщині закінчилась. Сьогодні нікому так не видається. ЗСУ роблять дуже круті історії", – додав глава облради.

Разом з тим, тиск на населення триває і він дуже сильний. Репресивні заходи посилюються, окупанти зупиняють машини на блокпостах, людей на вулицях і повністю перевіряють.

Однак херсонці не дають росіянам відчути себе "асвабадітєлями". Їм щодня нагадують, що вони – окупанти й ніхто їх з квітами не зустрічатиме.

росіяни на Херсонщині дуже нервують, почали поводитись по-іншому: дивіться відео

Контрнаступ на Херсонщині: про що можна сказати

Наші герої впевнено просуваються у напрямку Херсона.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила про те, що ворог продовжує чинити спротив на тимчасово окупованих територіях.

Українські захисники та захисниці роблять усе можливе, щоб якомога швидше звільнити Україну від російських окупантів.

Для їхньої безпеки плани та ситуація не лінії зіткнення не обговорюються.

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