Не можуть інтенсивно наступати, – військовий експерт оцінив сили росіян на Донбасі

19 липня 2022 , 21:13
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Бої на фронті війни росії проти України не вщухають. На Донбаському плацдармі окупанти намагаються просуватися в бік Сіверська та Бахмута.

Наступальний потенціал росіян зменшується з кожним днем 

Однак подібні дії ворога постійно блокують Збройні Сили України. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. 

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За його словами, у напрямку Слов'янська окупанти зараз перебувають буквально в анабіозі. Вони мають велику кількість бронетанкових підрозділів, сил та засобів. Але на противагу цьому саме там розташована одна з найщільніших протитанкових оборон ЗСУ. 

Відтак, росіяни не можуть інтенсивно наступати, а лише обстрілюють усі населені пункти в зоні досяжності ствольною та реактивною артилерією. 

Зараз ми можемо сказати про те, що їхній наступальний потенціал з кожним днем нівелюється все більше та більше,
– переконаний Коваленко. 

Він зауважив, що загарбники все ще можуть наступати на окремому фронті – приблизно у 30 кілометрів, але цей наступ буде зовсім іншої категорії та іншої інтенсивності, аніж це було в Лисичанську чи Сєвєродонецьку. 

Коваленко про сили росії на Донецькому напрямку: дивіться відео

Актуальна ситуація на полі бою: коротко

  • На Слов'янському напрямку окупанти намагалися вести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки, але зазнали невдачі та відійшли. 
  • На Донецькому напрямку значних втрат ЗСУ завдали росіянам, коли вони намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар'ївки. Вони відступили. 
  • На Бахмутському напрямку загарбники також робили спроби просунутися у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС. Тут у них також нічого не вийшло. 
  • Однак, частковий успіх росіяни здобули у напрямку Покровського. Там вони закріплюються на південній околиці села
  • На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворога не було. 
Автор: Софія Гусєва