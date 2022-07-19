Не можуть інтенсивно наступати, – військовий експерт оцінив сили росіян на Донбасі
Бої на фронті війни росії проти України не вщухають. На Донбаському плацдармі окупанти намагаються просуватися в бік Сіверська та Бахмута.
Наступальний потенціал росіян зменшується з кожним днем
Однак подібні дії ворога постійно блокують Збройні Сили України. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Зверніть увагу Ворог облаштовує додаткові рубежі оборони на Півдні: карта бойових дій станом на 19 липня
За його словами, у напрямку Слов'янська окупанти зараз перебувають буквально в анабіозі. Вони мають велику кількість бронетанкових підрозділів, сил та засобів. Але на противагу цьому саме там розташована одна з найщільніших протитанкових оборон ЗСУ.
Відтак, росіяни не можуть інтенсивно наступати, а лише обстрілюють усі населені пункти в зоні досяжності ствольною та реактивною артилерією.
Зараз ми можемо сказати про те, що їхній наступальний потенціал з кожним днем нівелюється все більше та більше,
– переконаний Коваленко.
Він зауважив, що загарбники все ще можуть наступати на окремому фронті – приблизно у 30 кілометрів, але цей наступ буде зовсім іншої категорії та іншої інтенсивності, аніж це було в Лисичанську чи Сєвєродонецьку.
Коваленко про сили росії на Донецькому напрямку: дивіться відео
Актуальна ситуація на полі бою: коротко
- На Слов'янському напрямку окупанти намагалися вести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки, але зазнали невдачі та відійшли.
- На Донецькому напрямку значних втрат ЗСУ завдали росіянам, коли вони намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар'ївки. Вони відступили.
- На Бахмутському напрямку загарбники також робили спроби просунутися у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС. Тут у них також нічого не вийшло.
- Однак, частковий успіх росіяни здобули у напрямку Покровського. Там вони закріплюються на південній околиці села.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворога не було.