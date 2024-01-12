Росіяни посилюють репресії на окупованих територіях: хронологія 688 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки. Окупанти продовжують терор цивільного населення та намагаються захопити якомога більше наших територій.

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