Знищуємо ворога в Авдіївці у режимі оборони: огляд фронту від Романа Світана

Окупанти збільшили частоту атак на Авдіївському напрямку, але українські воїни успішно утримують оборону. Наші захисники не дають можливості росіянам, незалежно від їхньої кількості, перетнути певні рубежі.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. Він наголосив, що збільшення кількості військ не дає Росії наступального ефекту.

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Кількість військ Росії не грає ролі

Світан нагадав, що на Авдіївському напрямку "сточилися" 1 та 2 армійські корпуси окупантів, а також знищено певну кількість представників окупаційного "МВС ДНР". Після цього росіяни перекинули частину вагнерівців, але наразі їх не видно в самій Авдіївці.

Також, за його словами, противник кинув туди десантників та танкові підрозділи. З ворожими танками сталося приблизно те ж, що в районі Вугледара – потрапили під наші ПТУРи та системи високоточної артилерії.

Ситуація в районі Авдіївки / Скриншот DeepStateMAP

Полковник ЗСУ зазначив, що збільшення кількості російських військ на Авдіївському напрямку не призводить до відчутних результатів.

Наша система оборони і в районі Авдіївки, і в районі Бахмута не дає можливості противнику, незалежно від кількості, перетнути певні рубежі,

– наголосив Світан.

Адже, зауважив він, ці рубежі прикриваються не лише наземними військами, а й авіацією та артилерією. Тобто кількість ворожих військ не грає ролі та призводить лише до збільшення їхніх жертв, оскільки снаряду все одно, хто перебуває поряд – він усіх розносить.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Росіяни не можуть вийти на Авдіївку

Світан наголосив, що чисельність військ не дає наступального ефекту, тому що у нинішній війні грає роль кількість боєприпасів, які можна використовувати по противнику. Наразі ЗСУ виграють у батарейній, контрбатарейній боротьбі, проріджуючи лави окупантів.

За його словами, росіяни не можуть вийти на Авдіївку, оскільки наші системи ППО не допускають їх на пряме бомбометання, тому ворог намагається відстрілюватися здалеку за допомогою плануючих бомб. А ми працюємо по цих літаках.

Це у чистому вигляді війна. Тобто з одного боку ворог тисне, ми обороняємося – в режимі оборони знищуємо ворога,

– зазначив полковник ЗСУ.

Військовий експерт додав, що перед нами стоїть завдання спершу знекровити противника, завдати максимальної шкоди, а потім розпочати наступальні дії.