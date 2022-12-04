Перед вторгненням Росія поділила українців на 4 групи для придушення опору населення

Лондонський Королівський Інститут оборонних досліджень проаналізував перше півріччя війни в Україні. Експерти стверджують, що перед вторгненням Росія розділила українців на 4 групи.

Фахівці Інституту Джек Вейтлінг і Нік Рейнольдс для свого дослідження відвідали Україну шість разів. Аналіз війни охоплює період з лютого по липень.

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На які категорії поділили українців

Перед вторгненням росіяни розділили українців на чотири групи:

перша – ті, кого потрібно ліквідувати фізично;

друга – ті, кого треба пригнічувати та утискувати;

третя – нейтральні громадяни, яких можна схилити до співпраці;

четверта – потенційні колаборанти.

Як росіяни планували виявляти групи

У Кремля був список першої групи, який складався з активних учасників Революції гідності. ФСБ Росії тренувалася навіть їх захоплювати та вбивати.

Другу категорію планували виявити, обходячи оселі. Потім для цих людей мали створити фільтраційні табори. Після фільтрації "особливо ненадійних" планували депортувати в Росію. А в Україні їх би "перевиховували" завезені з Росії "вчителі" та інші офіційні особи.

Росіяни думали залучити до окупації України народних депутатів Верховної Ради. Проросійські нардепи мали створити "Рух за мир" і закликати інших політиків.

Цей "рух" мав впливати на придушення опозиційних настроїв. Якби регіони відмовилися від приєднання, то їм би відключили електрику, водопостачання та від фінансової системи через механізми Нацбанку.

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