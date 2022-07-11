Після 20 годин пошуку з-під завалів у Часовому Ярі дістали чоловіка: відео порятунку
11 липня 2022 , 09:12Читать новость на русском
Джерело:"Бабель"
У Часовому Ярі врятували чоловіка, який провів під завалами близько 20 годин. Він розповів, що, коли вдарила ракета, вийшов з ванної.
На ванну впала плита. На щастя, вона залишила трохи простору. Чоловік лежав там, аж доки його не врятували.
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Рятувальники дістали з-під завалів у Часовому Яру чоловіка, який там провів близько 20 годин,
– мовиться у повідомленні.
З-під завалів у Часовому Ярі дістали чоловіка: дивіться відеоЗауважте! Станом на 11 липня кількість загиблих внаслідок удару по Часовому Ярі зросла до 18 людей. Врятувати вдалося 6 людей. Наразі під завалами перебувають 22 людей. Серед них – 9-річний хлопчик.
Головне про ракетний удар по Часовому Ярі
- російські загарбники увечері 9 липня вдарили по Часовому Ярі (Бахмутський район). ворог вдарив по житловому масиву. Постраждали два п'ятиповерхові будинки. Два під'їзди перетворилися на купи цегли та металу.
- Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – повідомив, що експертиза встановить тип ракет.
- Андрій Єрмак – голова Офісу Президента – наголосив, що російські окупанти вже вкотре б'ють по багатоквартирному будинку. Там живуть десятки мирних людей. Єрмак наголосив: "черговий теракт країни-терориста. росія має бути у списках держав-спонсорів тероризму".
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