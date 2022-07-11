Підготовка до звільнення Півдня триває ще з 24 лютого, – Гуменюк

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Володимир Зеленський віддав наказ підготувати план звільнення Півдня нашої держави. До того ж успіхи ЗСУ, зокрема на Херсонщині, вже є дуже помітними.

Ситуацію з деокупацією регіону прокоментувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу у "Медіа Центрі Україна" 11 липня. Посадовиця заявила, що підготовка до звільнення Півдня триває ще з найпершого дня повномасштабного вторгнення росії.

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Деокупація Півдня вже відбувається

Наталя Гуменюк наполягла на тому, що звільнення південних регіонів України уже давно триває. Це відбувається щодня, втім для більш динамічного просування наших захисників та захисниць нашій державі потрібно більше західного озброєння.

Підготовка до звільнення Півдня триває, напевно що, з 24 лютого. Тобто ми готові до звільнення Півдня і просуваємось, робимо щоденно цю роботу. Те, що воно більше відповідатиме очікуванням населення і тих, хто перебуває під окупацією – звісно, з отриманням озброєння, з посиленням наших потужностей на артилерійському напрямку, це буде більш динамічно,

– зауважила Гуменюк.

Разом з тим начальниця координаційного пресцентру вкотре наголосила на необхідності дотримання режиму тиші, адже він дуже потрібний нашим захисникам і захисницям, аби успішно виконати свою роботу. "Тільки коли робота буде виконана безперечно, тоді ми зможемо про неї говорити", – підсумувала Гуменюк.

До слова, заяву Резнікова про наказ президента підготувати план звільнення Півдня прокоментував й сам Володимир Зеленський. На спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте 11 липня він заявив, що завдання всіх українських військових, як і кожного громадянина, – це деокупувати всі території України. При цьому деталями чи планами президент, з очевидних причин, ділитися відмовився.

Останні успіхи ЗСУ на Херсонщині: коротко

11 липня у тимчасово окупованому Херсоні вчергове було чутно вибухи. Звуки лунали з напрямку Чорнобаївки. Що саме вибухало – поки не відомо.

Цієї ж доби джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що ЗСУ завдали потужного удару по силах окупантів на Херсонщині – близько 120 росіян загинули, ще 200 отримали поранення, орієнтовно половина з них перебуває у важкому стані. За деякими "особливо важливими" загарбниками з тимчасово окупованого Криму навіть пригнали понад 10 реанімобілів.

Днем раніше, 10 липня, в ОК "Південь" повідомили, що наші захисники і захисниці завдали потужного вогню по пункту управління росгвардії у Херсонській області. Крім того, вдалось знищити одразу 4 склади загарбників з боєприпасами.

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