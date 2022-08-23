В адміністрації Байдена є кілька поглядів, – Піонтковський про боротьбу 2 позицій у США

США надають Україні підтримку в боротьбі проти російської федерації. Водночас у Білому домі існує два погляди щодо завдань і мети Вашингтона у цій війні.

Про це на стрімі, який транслював 24 канал, сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зауважив, що боротьба цих двох тенденцій іде весь час.

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Які два погляди є в адміністрації Байдена

Піонтковський зазначив, що в адміністрації президента США Джо Байдена є два погляди щодо мети Вашингтона у російсько-українській війні. Одне крило твердо формулює завдання перемоги України. Це, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, який ще 25 квітня у Києві чітко назвав три цілі.

Це перемога України, повне відновлення територіальної цілісності та ослаблення росії до такої міри, щоб вона ніколи більше не могла повторити подібну агресію,

– сказав російський публіцист.

За його словами, глава Пентагону постійно повторює цю думку, востаннє він заявив про неї на "Рамштайні-4" наприкінці липня.

На противагу Остіну помічник президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що метою США є не допустити поразки України у війні з росією.

Розумієте різницю, слово "перемога" Салліван не вимовляє,

– зауважив Піонтковський.

Водночас, додав російський публіцист, Салліван називає завданням США також недопущення ескалації, прямого зіткнення з російськими збройними силами й третьої світової війни. Це загалом така капітулянтська програма. Подібне також пропонували президент Франції Еммануель і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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"Боротьба двох тенденцій іде весь час"

Піонтковський зазначив, що згадані особи є найбільш яскравими апологетами кожного з двох поглядів на війну в адміністрації Байдена.

Боротьба цих двох тенденцій іде весь час,

– наголосив російський публіцист.

Він додав, що до того стану, в якому ми нині перебуваємо, пройдено великий і дуже позитивний шлях. Салліван усе ще зберігає якісь свої позиції, але максимум, що йому зараз вдається – це трохи скоротити кількість та асортимент озброєння у кожному новому пакеті американської допомоги для України.

Підтримка України з боку США: що відомо

США ухвалили рішення про надавання нового пакету оборонної підтримки Україні на суму 775 мільйонів доларів. За даними ЗМІ він включатиме боєприпаси для HIMARS, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого.

У США також вважають, що ЗСУ можуть бити по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Адже півострів є територією України, а загарбники там перебувають незаконно.

Розвідка США повідомила про найближчі плани російських окупантів. Як завжди, ворог збирається атакувати мирне населення. Зокрема, найближчим часом окупанти зібралися завдати удару по українській інфраструктурі. Також під їхнім прицілом опинилися державні об'єкти.

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