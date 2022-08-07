Плюньте на геополітичні пристрасті

Китай давно цікавить мене як дієздатна альтернатива європейській цивілізації. Але китаєзнавцем себе зовсім не вважаю.

Театр для простаків

Тому перед візитом Ненсі Пелосі на Тайвань просто висловився, що нічого серйозного там не станеться. А буде щось на кшталт американського реслінгу, який є театром для простаків.

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А все тому, що і Китай, і США здатні мислити і діяти стратегічно, а не з бодуна, як недоімперія рф.

Значно більше, ніж далекий Тайвань, мене хвилює те, що відбувається в Пісках і під Авдіївкою, а також назріває в районі Кривого Рогу.

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У Тайваню все погано

Хоча б тому, що у Тайваню все дуже непогано з авіацією, танками, артилерією та всім іншим, необхідним для відбиття агресії.

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