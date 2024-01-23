Удар по Харкову, Росія атакує ракетами: хронологія 699 дня війни
Російські військові продовжують терор цивільного населення України. Вночі окупанти вдарили по Харкову. Вранці запустили ракети.
Про нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 699 дня війни пише 24 Канал.
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Ракета, ймовірно, Х-59, у напрямку Миргорода. Також зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрома Шайковка (Калузька область). Повітряні сили повідомили, що перша група ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини. У Києві та більшості областей України повітряна тривога. Є загроза ракетного обстрілу. У Харкові чули серію вибухів. Ворог бив по району житлової та цивільної забудови. Згодом місцева влада повідомила про пошкоджений будинок. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. Повітряні сили повідомили про політ кількох ворожих бомбардувальників Ту-95МС у районі Каспію. Глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив, щойно закон про множинне громадянство ухвалять, росіяни отримати паспорт України не зможуть. Що стосується ухилянтів, то їм не варто очікувати на "лазівку", яка дозволить покинути країну. У Білому домі вважають, що наступні місяці матимуть критичне значення для нашої держави. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки. Джон Кірбі наголосив, що Конгрес має швидше ухвалити рішення, яке стосується фінансової підтримки України. Печерський суд міста Києва 22 січня обирав запобіжний захід для Романа Гринкевича. У залі суду він зазначив, що кілька днів тому з Києва поїхав до Одеси у справах. Запевняв, що нібито не знав про оголошення у розшук, бо буцімто не мав зв'язку. Одна з причин – відсутність у нього телефона. Також заперечив спробу перетину кордону. 22 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року. Без змін залишилася сума застави – 2,65 мільярда гривень. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив, що наша держава – частина Європи. У Лондоні чітко розуміють, що безпека Великої Британії пов'язана з безпекою в Україні. Окупанти майже 2 доби гасили пожежу в порту "Усть-Луга". Технологічний процес на заводі "Новатек" досі зупинено.
Яка ситуація на фронті: ранкове зведення Генштабу
Злетіли Ту-22м3
Росіяни запустили ракети
В Україні оголосили тривогу
Окупанти вдарили по житловій забудові Харкова
Зліт кількох бомбардувальників Ту-95МС
Чи зможуть ухилянти виїхати за кордон, отримавши паспорт іншої країни
У Білому домі зробили важливу заяву
Гринкевич пояснив, чому після оголошення у розшук поїхав до Одеси
Коломойському продовжили тримання під вартою
У Британії пояснили, чому для них важлива Україна
Росіяни ліквідували пожежу в Усть-Лузі
Ракета, ймовірно, Х-59, у напрямку Миргорода. Також зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрома Шайковка (Калузька область).
Повітряні сили повідомили, що перша група ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини.
У Києві та більшості областей України повітряна тривога. Є загроза ракетного обстрілу.
У Харкові чули серію вибухів. Ворог бив по району житлової та цивільної забудови. Згодом місцева влада повідомила про пошкоджений будинок. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Повітряні сили повідомили про політ кількох ворожих бомбардувальників Ту-95МС у районі Каспію.
Глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив, щойно закон про множинне громадянство ухвалять, росіяни отримати паспорт України не зможуть. Що стосується ухилянтів, то їм не варто очікувати на "лазівку", яка дозволить покинути країну.
У Білому домі вважають, що наступні місяці матимуть критичне значення для нашої держави. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки. Джон Кірбі наголосив, що Конгрес має швидше ухвалити рішення, яке стосується фінансової підтримки України.
Печерський суд міста Києва 22 січня обирав запобіжний захід для Романа Гринкевича. У залі суду він зазначив, що кілька днів тому з Києва поїхав до Одеси у справах.
Запевняв, що нібито не знав про оголошення у розшук, бо буцімто не мав зв'язку. Одна з причин – відсутність у нього телефона. Також заперечив спробу перетину кордону.
22 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою Ігоря Коломойського до 2 березня 2024 року. Без змін залишилася сума застави – 2,65 мільярда гривень.
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс наголосив, що наша держава – частина Європи. У Лондоні чітко розуміють, що безпека Великої Британії пов'язана з безпекою в Україні.
Окупанти майже 2 доби гасили пожежу в порту "Усть-Луга". Технологічний процес на заводі "Новатек" досі зупинено.