Удар по Харкову, Росія атакує ракетами: хронологія 699 дня війни

Російські військові продовжують терор цивільного населення України. Вночі окупанти вдарили по Харкову. Вранці запустили ракети.

Про нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 699 дня війни пише 24 Канал.

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