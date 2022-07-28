Припинення бойових дій до кінця 2022 року: політолог оцінив, як зима вплине на війну

У розвідці заявляли, що цьогоріч війна навряд закінчиться. Однак до кінця року активні бойові дії повинні зменшитись.

На ситуацію на фронті повпливають погодні умови. Про це 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко. І пояснив, що взимку вести бойові дії незручно для обох сторін.

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Разом з тим, він припускає, що ракетні обстріли триватимуть і надалі. Однак наголосив, що точно прогнозувати, коли завершиться війна – ще рано.

На нас ще чекає багато складних подій. Головна умова завершення війни для України – це звільнення тимчасово окупованих територій. А для цього нам потрібно достатньо зброї, лише політичної волі замало,

– сказав Фесенко.

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Політолог додав, що одним із важливих чинників, які впливають на інтенсивність боїв є пора року.

Володимир Фесенко політолог Коли говорять про припинення бойових дій до кінця року, мається на увазі, що для обох сторін вести інтенсивні бойові дії взимку буде не зовсім зручно.

Однак досвід показує, що війна може тривати і в холодний сезон. Як мінімум, обстріли продовжуватимуться. Тому розслаблятися не можна, наголосив фахівець.

Коли припиняться активні бойові дії: дивіться відео

Коли закінчиться війна: прогнози

Начальник ГУР Міністерства оборони України Кирила Буданова вважає, що "більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року й Україна поверне Донбас і Крим".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк погодився з прогнозом. І додав, що війна закінчиться у будь-якому разі на умовах України й у будь-якому разі з поверненням території України.

Колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс припустив, що гаряча фаза російсько-української війни може завершитися за 4 – 6 місяців, а тоді "заморозиться".

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