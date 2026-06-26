Путін може вдатись до нової хвилі мобілізації: ЗМІ сказали, скільки ще він готовий воювати

Володимир Путін не виявляє бажання припиняти війну проти України. Ба більше, диктатор має намір продовжувати військові дії ще щонайменше два – три роки.

Про це пише російське видання "Верстка" із посиланням на співрозмовника, близького до однієї з європейських розвідувальних служб.

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Путін про продовження війни в Україні та можливу мобілізацію

За словами джерел, російський диктатор назвав можливу нову хвилю мобілізації в Росії одним із "гіпотетичних жорстких заходів", які теоретично можуть бути застосовані.

Путін, кажуть співрозмовники, "не хоче закінчувати війну і готовий воювати ще два – три роки".

Є побоювання щодо нестабільності – у разі завершення бойових дій зараз, у такому стані, без серйозних успіхів,

– зазначило джерело.

Також припускається, що Кремль все ж може вдатися до жорсткіших рішень, серед яких – нова хвиля мобілізації та переведення економіки на військові рейки.

"Військові нібито гарантують йому (Путіну – 24 Канал) повний контроль над чотирма українськими регіонами за умови наявності людських ресурсів", – цитує видання свого співрозмовника.

Як стверджує джерело журналістів, яке займається питаннями контрактного набору в одній із державних корпорацій Росії, підготовка до процесу, який офіційно не називатимуть мобілізацією, ведеться вже протягом кількох місяців. За його словами, при цьому в Кремлі прагнуть уникнути прорахунків, допущених під час мобілізації у 2022 році.