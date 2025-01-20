У Трампа відповіли, що є ключовим для завершення війни Росії проти України
- Дональд Трамп рішуче налаштований завершити війну Росії проти України, але конкретного плану поки немає.
- Майк Волтц підкреслив готовність України співпрацювати з майбутнім президентом США, щоб зупинити війну.
- За словами майбутнього радника президента США з нацбезпеки, війна в Україні розширюється, зокрема через участь Північної Кореї, яка надсилає військових на підтримку Росії.
Обраний президент США Дональд Трамп твердо налаштований закінчити війну Росії проти України. Водночас питання щодо можливих майбутніх перемовин та домовленостей наразі лишаються відкритими.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова майбутнього радника президента США з національної безпеки Майка Волтца в інтерв'ю CBS News.
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Що сказав радник Трампа про закінчення війни в Україні
Майк Волтц наголосив, що Дональд Трамп "рішуче налаштований" домогтися завершення війни в Україні й "чітко каже" про це.
Однак майбутній радник обраного президента США не дав чіткої відповіді на питання щодо того, чи є план, щоб реалізувати ці домовленості.
Я не збираюся забігати наперед у всіх цих речах, але я скажу вам основне – ключові частини цього (питання щодо завершення війни – 24 Канал). Номер один, кого ми посадимо за стіл? По-друге, як нам привести їх до столу? І, по-третє, які рамки угоди?
– зазначив Волтц.
Він також підкреслив, що Президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність працювати з майбутнім американським колегою, щоб "зупинити цю війну".
"Це поле вбивства. Це окопна війна часів Першої світової війни з буквально м'ясорубкою людей, які біжать через відкриті поля на сході України. Але з наслідками ескалації Третьої світової війни", – резюмував конгресмен.
Окрім того, Майк Волтц зауважив, що війна в Україні "розширюється". Зокрема, це відбувається після участі у бойових діях на боці Росії Північної Кореї, яка "зараз надсилає десятки тисяч" своїх військових для конфлікту.
До слова, під час мітингу у Вашингтоні 20 січня Дональд Трамп вчергове заявив, що покладе кінець війні в Україні. Обраний президент США також зазначив, що може "запобігти Третій світовій війні".