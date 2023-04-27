Йдуть, як на комп'ютерну стрілянину, – Романова сказала, як насправді росіяни сприймають війну

Росіяни досить дивно ставляться до війни в Україні. Ті, хто навідріз не хотів йти вмирати в окопах, вже виїхали. Для решти інколи це непоганий варіант заробити гроші на загиблих синах та чоловіках.

Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, коли російський диктатор Владімір Путін у вересні 2022 року оголосив про так звану "часткову мобілізацію", величезна кількість людей намагалася виїхати з Росії.

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Був величезний потік людей. А зараз цього взагалі немає. Хоч зрозуміло, що окупанти добиратимуть мобілізованих.

Хоч все ще відкриті кордони. Все ще можна виїхати. Але ми не бачимо цих потоків. Це – трагічні новини. Люди йдуть на війну, ніби на комп'ютерну стрілялку, де може бути 9 життів. Скільки не розмовляла з людьми, які недавно приїхали з Росії, то всі кажуть одне й теж. Що для Росії немає війни. Все десь далеко і неправда,

– зазначила Романова.

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Як розповіла Романова, для деяких росіян загибель сина чи чоловіка на війні – не трагедіz. Вони навіть вважають це приводом для гордості та певним везінням. Адже отримують "гробові гроші" і можуть зремонтувати дах або ж купити машину.

А в житті вони б не заробили стільки грошей. Хоч переважно ці "гробові" потрібно вибивати у місцевих адміністрацій.

Крім того, часто на війну йдуть люди, які не мають родини. Або ж рідні несподівано з'являються, коли вони гинуть.

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