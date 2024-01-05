Окупанти запустили "Шахеди": хронологія 681 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 23 місяць. Окупанти продовжують терор мирного населення та не полишають спроб захопити наші території.

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців на фронті, в тилу та на міжнародній арені, головні новини 5 січня пише 24 Канал.

До речі У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті