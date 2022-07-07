росія вбила вже 347 українських дітей, понад 646 зазнали поранень
Джерело:Офіс генпрокурора
Військові країни-агресорки щоденно атакують українські міста, вбиваючи мирне населення. Так, від початку повномасштабної війни росія забрала життя 347 маленьких українців.
Такі дані навели ювенальні прокурори. Відразу ж зауважимо, що цифри жертв серед дітей приблизні, адже на тимчасово окупованих територіях неможливо провести підрахунок.
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Від рук ворога постраждало щонайменше 1000 дітей
Актуальні відомості станом на 7 липня свідчать про те, що жертвами окупантів стали щонайменше 993 дитини в нашій державі. Мовиться про 347 загиблих, а також понад 646 поранених.
В яких областях найбільше постраждало дітей
На жаль, найбільше жертв ворога серед дітей у регіонах, де ведуться активні бойові дії. Також маленькі українці потерпають в тих областях, які щоденно обстрілюються ворогом. Якщо говорити про області, то цифри у них виглядають так:
- Донецька – 347;
- Харківська – 186;
- Київська – 116;
- Чернігівська – 68;
- Луганська – 61;
- Миколаївська – 53;
- Херсонська – 52;
- Запорізька – 31.
Упродовж минулої доби двоє дітей стали жертвами ворога. Окупанти атакували Торецьк, що на Донеччині. Внаслідок цього під завалами одного зі зруйнованих будинків знайшли 17-річну дівчину. Ще одна дитина зазнала поранень під час обстрілів Скадовська Херсонської області.
Нагадаємо, що ворог також завдав чимало шкоди закладам освіти. Мовиться про пошкоджені 2108 закладів, з яких 215 зруйновані повністю.
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