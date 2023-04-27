Ворог вперше за 2 місяці пішов штурмом на Круту Балку: усе закінчилося провалом

Російська армія все не полишає надій окупувати Донеччину. На цей раз вона спробувала атакувати селище Крута Балка.

Слід зазначити, що в районі Крутої Балки штурмових дій не відбувалося вже близько 2 місяців. Про це в ефірі національного марафону наголосив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, пише 24 Канал.

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Російські війська атакували Круту Балку

Дмитрашківський повідомив, що 26 квітня росіяни вперше з лютого 2023 року спробували штурмувати війська ЗСУ в районі селища Крута Балка, що розташоване у Ясинуватівській громаді Донецької області. Атака захлиснулася і вороги відкотились назад.

Речник також сказав, що лише за добу російські солдати 35 разів атакували позиції наших військових на Донецькому напрямку. За його словами, найбільше атак ворог здійснив на Мар'їнському напрямку – приблизно 10 разів.

"Це були напрямки Олександрівки, Мар'їнки, також райони Пісок, Водяного і Крутої Балки", – зазначив речник.

Він також розповів, що ворог втратив близько 200 людей особового складу вбитими та пораненими. Крім цього на Донецькому напрямку українські війська знищили 6 БпЛА та 25 одиниць військової техніки.

Росіяни поповнюють резерви під Вугледаром

Речник зауважив, що в районі Вугледару з'явилися 155 і 40 бригади морської піхоти. До одної з них росіяни направили резерви у вигляді 1 танкової роти, однак поки що від жодної них воєнних дій не спостерігалось.

Ворог не намагається штурмувати позиції, маючи досвід який вони отримали від наших воїнів ще в лютому,

– сказав Дмитрашківський.

До того ж українським солдатам стало відомо, що російське командування ввело резерви до 116 стрілецького полку, який вийшов з міста Донецьк. Наразі це військове угруповування перебуває у тимчасово окупованій Волновасі.

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