Росіяни почали активніше використовувати мотоцикли на фронті, – Сили оборони

Російські війська на одному з фронтових напрямків атакували українські позиції, використовуючи одразу 40 мотоциклів. Окупанти почали активніше застосовувати такий транспорт після зимового періоду.

Росіяни зараз активно використовують мотоцикли, квадроцикли, багі та інший транспорт, який допомагає швидко переміщувати особовий склад. Про це повыдомляэ 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Росіяни пересідають на мотоцикли

Спостерігається тенденція посилення ролі легкої техніки... На одному з наших напрямків була атака з застосуванням 40 мотоциклів,

– зазначив Трегубов.

За його словами, росіяни активно задіюють мотоцикли, квадроцикли та багі для швидкого пересування особового складу. Така тактика дозволяє їм швидше наближатися до українських позицій і частково уникати ударів дронів.

"Сам перехід до активного використання мототехніки – це дивно, раніше такого не було. Саме за зиму ми почали це спостерігати. Також нововведенням за зиму можна назвати використання антидронових сіток. Ми теж їх використовуємо, але поки в обмеженій кількості", – додав Трегубов.

Крім того, серед нових трендів на полі бою – активне використання дронів, підключених через оптоволоконний зв’язок, що дає змогу зменшити їхню вразливість до засобів радіоелектронної боротьби.