Техніки в росіян вже не так багато, – у ЗСУ розповіли, як окупанти наступають на Авдіївку

Російські військові за неповних три тижні наступу на Авдіївському та Мар'їнському напрямку зазнали відчутних втрат. Наразі противник намагається поповнити втрати.

Росія наразі заповнює ті підрозділи, які зазнали значних втрат на Авдіївському напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, пише 24 Канал.

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У ЗСУ очікують, що росіяни продовжать піхотні штурми

Як сказав Штупун, ворог проводить підготовку, зокрема загонів "шторм-z". За словами спікера, очікується, що росіяни будуть використовувати ці загони в подальших піхотних штурмах.

Тобто техніки вже в нього (ворога – 24 Канал) не так багато,

– сказав Штупун.

Речник додав, що за не повних 3 тижні наступу росіян тільки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках було знищено близько 400 одиниць техніки противника.

"Тому ворог буде продовжувати свою тактику м'ясних штурмів, тобто буде гнати вперед піхоту, інколи навіть слабо навчену", – резюмував Штупун.

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