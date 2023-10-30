Техніки в росіян вже не так багато, – у ЗСУ розповіли, як окупанти наступають на Авдіївку
Російські військові за неповних три тижні наступу на Авдіївському та Мар'їнському напрямку зазнали відчутних втрат. Наразі противник намагається поповнити втрати.
Росія наразі заповнює ті підрозділи, які зазнали значних втрат на Авдіївському напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, пише 24 Канал.
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У ЗСУ очікують, що росіяни продовжать піхотні штурми
Як сказав Штупун, ворог проводить підготовку, зокрема загонів "шторм-z". За словами спікера, очікується, що росіяни будуть використовувати ці загони в подальших піхотних штурмах.
Тобто техніки вже в нього (ворога – 24 Канал) не так багато,
– сказав Штупун.
Речник додав, що за не повних 3 тижні наступу росіян тільки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках було знищено близько 400 одиниць техніки противника.
"Тому ворог буде продовжувати свою тактику м'ясних штурмів, тобто буде гнати вперед піхоту, інколи навіть слабо навчену", – резюмував Штупун.
Окупанти зменшили кількість авіаударів
- Напередодні Штупун повідомив, що в районі Авдіївки три доби поспіль фіксується зменшення застосування російської авіації. З чим це пов'язано – у ЗСУ точно не знають.
- Водночас 29 жовтня українські прикордонники збили черговий російський літак на Авдіївському напрямку. Мовиться про винищувач Су-25. У ДПСУ повідомили, що ворожий бойовий літак збив розрахунок ПЗРК.
- Олександр Штупун зазначив, що від 10 жовтня 2023 року росіяни втратили на Авдіївському напрямку вже 6 таких винищувачів.
- Щодо ситуації на фронті, то в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.
- Минулої доби безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Наші захисники відбили понад 10 атак ворога.
- Також на Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога.