Росія вкотре вдарила по енергетиці, США готує новий пакет допомоги: хронологія 1009 дня війни

Росія намагається просуватися на фронті та тероризує Україну обстрілами. Так, 28 листопада російська армія вкотре здійснила масовану атаку.

Попри все, Україна продовжує протистояти агресії Кремля. Про російські злочини, новини із фронту, досягнення на дипломатичній арені читайте у матеріалі 24 Каналу.

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