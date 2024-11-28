Росія вкотре вдарила по енергетиці, США готує новий пакет допомоги: хронологія 1009 дня війни
Росія намагається просуватися на фронті та тероризує Україну обстрілами. Так, 28 листопада російська армія вкотре здійснила масовану атаку.
Попри все, Україна продовжує протистояти агресії Кремля. Про російські злочини, новини із фронту, досягнення на дипломатичній арені читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Міста без світла, запуск "Калібрів" з касетними боєприпасами: головне про атаку 28 листопада
Російські війська атакували Київщину дронами-камікадзе та ракетами, що спричинило пошкодження інфраструктури та постраждали двоє людей. Через обстріли впроваджено екстрені відключення електроенергії, працюють пункти незламності для допомоги мешканцям. Сили ППО збили кілька ворожих цілей, а оперативні групи продовжують ліквідацію наслідків атаки. Житомир повністю знеструмлено внаслідок ракетної атаки Росії. Росія запустила 188 ракет і ударних БпЛА, з яких сили ППО України збили 76 ракет та 35 БпЛА. Атака була спрямована на об'єкти енергетики України, залучено зенітні ракетні війська, авіацію та інші підрозділи. Виявлено 3 зенітні ракети С-300, 57 крилатих ракет Х-101, 28 ракет "Калібр", 3 ракети Х-59/69 та 97 ударних БпЛА типу "Шахед". Частина "Калібрів" була з касетними боєприпасами. Під час ранкової російської атаки Силам ППО вдалося знищити ворожу ракету над територією Чернівецької області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька житлових будинків у Дністровському районі. За даними голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, постраждалих та загиблих внаслідок ракетних обстрілів немає. Російські війська атакували Одещину ракетами, пошкодивши шість житлових будинків. Постраждала одна людина. Також в Одесі виникло загорання гаражного приміщення, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Росія атакувала об'єкти енергоінфраструктури на Львівщині. Понад 500 тисяч абонентів без світла. На Вінниччині внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога, Внаслідок атаки в Рівненській області без електропостачання залишилися майже 300 тисяч абонентів. Були перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району переведуть на дистанційне навчання. У чинного президента США готують пакет військової допомоги для України. Туди можуть ввійти, зокрема, протипіхотні міни, дрони, ракети Stinger та боєприпаси для HIMARS. Джерела агентства розповіли, що вартість нового пакета озброєння – 725 мільйонів доларів. Він спрямований на зміцнення обороноздатності України перед завершенням президентського терміну Байдена. О 8:07 Повітряні сили повідомили, що група ракет з Чернівецької області рухається на Івано-Франківщину. Уже о 8:18 в Івано-Франківській області чули перші вибухи, а о 8:21 – повторні. Увага! Працює ППО! Вранці 28 листопада російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Під час атаки в Миколаєві пролунали вибухи. Про них стало відомо об 08:01. У Миколаєві було чутно звуки вибуху, 28 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумщини. Зокрема, Шосткинської громади. В ОВА наголосили, що на місці працюють усі необхідні служби. Наслідки російської атаки уточнюються. Вибухи в Луцьку прогриміли близько 06:21. Повітряні сили попереджали про ракети. Уже за кілька хвилин були повторні вибухи. Це підтвердила місцева влада. Очільник ОВА повідомив, що під час масованого удару Росії постраждала Волинь. На території області є прильоти. Також введені екстрені відключення світла, У Харкові прогриміло кілька вибухів. Під обстрілом був один з найбільших районів міста – Київський. В Україні введені екстрені відключення електроенергії через ракетну атаку Росії. Відключення світла відбулися в Києві, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях. Енергетики закликають економити електроенергію та зарядити необхідні гаджети, якщо є така можливість. В Одесі пролунали вибухи під час атаки "Калібрами". Російська армія продовжує наступ у Курській області та на інших напрямках, зокрема на Куп'янському та Покровському, фіксуються нові просування ворога. Українські сили здійснюють контратаки на Харківському напрямку та в районі Торецька, намагаючись відновити позиції, попри складні погодні умови. Росіяни продовжують наступальні дії біля Вугледара та на кордоні Донецької і Запорізької областей, але безрезультатно. На Дніпровському напрямку фіксується активність ворога, росіяни, ймовірно, хочуть створити плацдарму на правому березі Дніпра. Російська армія захопила село Дар'їно в Курській області, яке раніше контролювали Збройні Сили України. Росіяни також просунулися біля Плехово, Торецька, Петрівки та у Неліпівці.
Атака на Київщину: ППО збили цілі, є постраждалі
Росія запустила 188 ракет і БпЛА
На Буковині уламки ракети пошкодили житлові будинки
Росія атакувала Одещину ракетами: є пошкодження та постраждалі
На Вінниччині внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, постраждала жінка
– написала заступниця голови Вінницької ОВА Наталія Заболотна.
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Рівненщини
Адміністрація Байдена готує новий пакет допомоги Україні на 725 мільйонів доларів, – Reuters
Вибухи пролунали в Івано-Франківську: працювало ППО
– написав після цього івано-франківський мер Руслан Марцінків.
У Миколаєві пролунали вибухи
– йдеться у повідомленні.
Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сумщини
На Волині – прильоти: введені екстрені відключення світла
– заявив Іван Рудницький.
На Київщині та в низці областей вводять екстрені відключення світла
Росіяни наступають на Курщині, а у Кураховому тяжка ситуація: огляд фронту й карти ISW
Росіяни захопили Дар'їно Курської області: DeepState пише про просування ще у 4 місцях
Російські війська атакували Київщину дронами-камікадзе та ракетами, що спричинило пошкодження інфраструктури та постраждали двоє людей.
Через обстріли впроваджено екстрені відключення електроенергії, працюють пункти незламності для допомоги мешканцям.
Сили ППО збили кілька ворожих цілей, а оперативні групи продовжують ліквідацію наслідків атаки.
Житомир повністю знеструмлено внаслідок ракетної атаки Росії.
Росія запустила 188 ракет і ударних БпЛА, з яких сили ППО України збили 76 ракет та 35 БпЛА.
Атака була спрямована на об'єкти енергетики України, залучено зенітні ракетні війська, авіацію та інші підрозділи.
Виявлено 3 зенітні ракети С-300, 57 крилатих ракет Х-101, 28 ракет "Калібр", 3 ракети Х-59/69 та 97 ударних БпЛА типу "Шахед".
Частина "Калібрів" була з касетними боєприпасами.
Під час ранкової російської атаки Силам ППО вдалося знищити ворожу ракету над територією Чернівецької області.
Внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька житлових будинків у Дністровському районі.
За даними голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, постраждалих та загиблих внаслідок ракетних обстрілів немає.
Російські війська атакували Одещину ракетами, пошкодивши шість житлових будинків.
Постраждала одна людина.
Також в Одесі виникло загорання гаражного приміщення, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.
Росія атакувала об'єкти енергоінфраструктури на Львівщині.
Понад 500 тисяч абонентів без світла.
На Вінниччині внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога,
Внаслідок атаки в Рівненській області без електропостачання залишилися майже 300 тисяч абонентів. Були перебої з водою.
Школи Рівного та частини Рівненського району переведуть на дистанційне навчання.
У чинного президента США готують пакет військової допомоги для України. Туди можуть ввійти, зокрема, протипіхотні міни, дрони, ракети Stinger та боєприпаси для HIMARS.
Джерела агентства розповіли, що вартість нового пакета озброєння – 725 мільйонів доларів. Він спрямований на зміцнення обороноздатності України перед завершенням президентського терміну Байдена.
О 8:07 Повітряні сили повідомили, що група ракет з Чернівецької області рухається на Івано-Франківщину.
Уже о 8:18 в Івано-Франківській області чули перші вибухи, а о 8:21 – повторні.
Увага! Працює ППО!
Вранці 28 листопада російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Під час атаки в Миколаєві пролунали вибухи.
Про них стало відомо об 08:01.
У Миколаєві було чутно звуки вибуху,
28 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумщини. Зокрема, Шосткинської громади.
В ОВА наголосили, що на місці працюють усі необхідні служби. Наслідки російської атаки уточнюються.
Вибухи в Луцьку прогриміли близько 06:21. Повітряні сили попереджали про ракети. Уже за кілька хвилин були повторні вибухи. Це підтвердила місцева влада.
Очільник ОВА повідомив, що під час масованого удару Росії постраждала Волинь.
На території області є прильоти. Також введені екстрені відключення світла,
У Харкові прогриміло кілька вибухів.
Під обстрілом був один з найбільших районів міста – Київський.
В Україні введені екстрені відключення електроенергії через ракетну атаку Росії.
Відключення світла відбулися в Києві, а також у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях.
Енергетики закликають економити електроенергію та зарядити необхідні гаджети, якщо є така можливість.
В Одесі пролунали вибухи під час атаки "Калібрами".
Російська армія продовжує наступ у Курській області та на інших напрямках, зокрема на Куп'янському та Покровському, фіксуються нові просування ворога.
Українські сили здійснюють контратаки на Харківському напрямку та в районі Торецька, намагаючись відновити позиції, попри складні погодні умови.
Росіяни продовжують наступальні дії біля Вугледара та на кордоні Донецької і Запорізької областей, але безрезультатно.
На Дніпровському напрямку фіксується активність ворога, росіяни, ймовірно, хочуть створити плацдарму на правому березі Дніпра.
Російська армія захопила село Дар'їно в Курській області, яке раніше контролювали Збройні Сили України.
Росіяни також просунулися біля Плехово, Торецька, Петрівки та у Неліпівці.