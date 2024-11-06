Атака дронів на Дагестан, російські війська запустили "Шахеди": хронологія 987 дня війни

Росія продовжує вести загарбницьку війну проти України та щодня атакує на різних напрямках фронту. Водночас українські військові продовжують давати гідну відсіч окупаційній армії ворога.

Про головні події цієї доби, ситуацію на фронті, просування наших захисників та атаки ворога – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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