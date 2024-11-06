Атака дронів на Дагестан, російські війська запустили "Шахеди": хронологія 987 дня війни
Росія продовжує вести загарбницьку війну проти України та щодня атакує на різних напрямках фронту. Водночас українські військові продовжують давати гідну відсіч окупаційній армії ворога.
Про головні події цієї доби, ситуацію на фронті, просування наших захисників та атаки ворога – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Зранку 6 листопада російський Дагестан атакували безпілотники. За словами жителів Каспійська, вибухи пролунали близько 8:00. За словами росЗМІ, Каспійськ, попередньо, атакували безпілотником А-22 "Летюча лисиця". Глава Дагестану Сергій Меліков також вже офіційно підтвердив інформацію про знищення дрону над Республікою. Відомо також, що через атаку безпілотника в аеропорту Махачкали затримано три рейси. В ніч на 6 листопала російська армія атакувала Україну 63 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Брянська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Чауди. Силам оборони вдалося знищити 38 ворожих БпЛА. Також росіяни вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря.
Безпілотники атакували Дагестан
Скільки безпілотників збили сили ППО
Зранку 6 листопада російський Дагестан атакували безпілотники. За словами жителів Каспійська, вибухи пролунали близько 8:00.
За словами росЗМІ, Каспійськ, попередньо, атакували безпілотником А-22 "Летюча лисиця". Глава Дагестану Сергій Меліков також вже офіційно підтвердив інформацію про знищення дрону над Республікою.
Відомо також, що через атаку безпілотника в аеропорту Махачкали затримано три рейси.
В ніч на 6 листопала російська армія атакувала Україну 63 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Брянська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Чауди.
Силам оборони вдалося знищити 38 ворожих БпЛА. Також росіяни вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря.