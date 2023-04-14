Росія перевела Тихоокеанський флот у найвищу готовність: оперативне зведення від Світана

Росії раптово вирішила підняти по тривозі Тихоокеанський флот у повному складі. Країна-агресорка стверджує, що це необхідно в рамках перевірки. Крім того, флот привели у вищий ступінь бойової готовності.

Відповідну інформацію у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі прокоментував полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

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Росія підняла свій Тихоокеанський флот

Військовий експерт наголосив, що в цей час там будуть проходити навчання Південної Кореї та США. Крім того, ще й Китай намагається тиснути на Тайвань.

Скоріш за все, росіяни перевіряють свої можливості виходу кораблів. Також намагаються якось підтиснути Північну Корею й Китай. Або ж показати свою участь у цих заходах. Не більше,

– пояснив Роман Світан.

"Толку з цього флоту також немає ніякого. Там на кожний корабель по 3 ракети є, тому, я думаю, що проблем не буде", – додав експерт.

Дивіться повне зведення з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Росія хоче розпочинати випуск ракет Х-50

За словами Романа Світана, ракета Х-50 трошки менша, ніж ракета Х-101, яка є дуже дорога й може йти 5,5 тисяч кілометрів. Росіяни ж використовують всього тисячу кілометрів руху й скидають її в Україну, тобто залишається ще 4 – 4,5 тисячі кілометрів невикористаного ресурсу ракети.

Х-101 дуже дорога для виконання бойових завдань. Саме тому прийняли рішення зробити меншу ракету,

– розповів експерт.

Він зазначив, що Х-101 ще й не входить в барабани Ту-95 й Ту-160. Саме тому росіяни вирішили її вкоротити, щоб можна було скидати ці ракети з барабанів. Відповідно Х-50 – зменшена копія Х-101. Проте багато їх виробляти вони не зможуть

Що відбувається в Бахмуті

Роман Світан підтвердив, що росіяни дійсно перейшли Бахмутку й підійшли до залізної дороги. Зараз зі сходу наші військові намагаються тримати вокзал.

За словами військового експерта, до траси, яка йде з Костянтинівки до Бахмута, росіяни так й не дійшли. Ця траса згодом переходить у вулицю в місті. Це означає, що ми її утримуємо до центра Бахмута.



Траса, що переходить в місто / Скриншот

Бахмут тримаємо. Це дуже тяжко. Росіяни підтягнули туди все, що можна було підтягнути – весь спектр бойового спорядження. У них стоїть задача – аж до основ зруйнувати всі будівлі та укріпрайони,

– розповів Роман Світан.

"До речі, щодня ми проводимо наступальні дії й деякі закінчують успіхом. Ми просуваємося, по деяких позиціях повертаємо. Там зараз йдуть позиційні бої – дуже потужні, дуже сильні, дуже тяжкі", – додав експерт.

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