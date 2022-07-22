Визнання дій росії геноцидом українського народу: в Сенаті США з'явився проєкт резолюції
Джерело:Сенат США
Військові росії упродовж п'яти місяців виконують злочинні накази. Вони атакують мирне населення, забираючи життя беззбройних українців. Тож у Сенаті США хочуть визнати дії росії геноцидом.
Проєкт відповідної резолюції вже з'явився у Сенаті. Тож невдовзі росію можуть визнати не лише країною-спонсоркою тероризму, а й звинуватити її в геноциді українського народу.
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Дії росії хочуть визнати геноцидом
Зауважимо, що відповідна резолюція не лише засуджує злочинні дії росії. Вона ще й передбачає трибунали, а також міжнародні кримінальні розслідування. Усе це дозволить притягнути до відповідальності як самих військових, так і політичне керівництво країни-агресорки.
Тож є високі шанси, що за злочинні дії, які окупанти скоювали та продовжують скоювати, вони постануть перед судом. І з ними, ясна річ, президент росії – владімір путін.
Немає сумніву, що те, що росія робить в Україні, є геноцидом. Прийшов час Сполученим Штатам і світу визнати це,
– наголосив Сенатор Джим Ріш.
Нагадаємо, що напередодні в ЄС ухвалили сьомий пакет санкцій. Це теж не менш важливе рішення, адже воно дозволяє впливати на війну. А все тому, що кожне обмеження знекровлює росію та робить її слабшою.
Санкційна петля затягується
Він передбачає ембарго на російське золото, новий експортний контроль, а також замороження активів "Сбербанку". Крім того, запроваджуються обмеження проти понад 50 нових фізичних і юридичних осіб. До цього переліку входять як політики, так і воєначальники, олігархи та пропагандисти.
- мер москви сергєй собянін;
- глава держкорпорації "ростех" сергій чємєзов, а також його син – станіслав чємєзов;
- уповноважений з прав дитини у росії марія львова-бєлова;
- перший заступник прем'єр-міністра росії андрій білоусов;
- актори володимир машков та сергій безруков;
- колишній генпрокурор росії юрій чайка;
- співвласник і генеральний директор уральської гірничо-металургійної компанії андрій козіцин;
- дочка голови "транснафти" миколи токарєва майя болотова;
- лідер мотоклубу "нічні вовки" олександр залдостанов та його троє його заступників, серед яких – громадянин Словаччини та голова європейського відділення клубу Йозеф Хамбалек;
- губернатор кемеровської області сергій цивєльов та інші.
І хоч усі ці санкції не мають миттєвого результату, ми всі бачимо, наскільки сильно вони впливають на росію. Країну вже від початку повномасштабного вторгнення покинула понад 1000 міжнародних компаній. І ця цифра теж не скорочується, а лише зростає.
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