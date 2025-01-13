У Кремлі панують похмурі настрої, еліти дедалі більше хочуть припинення війни

У Росії нарешті визнали, що просування окупантів незначні порівняно з величезними втратам. Деякі кремлівські чиновники відкрито заявили про необхідність зупиити бойові дії та відновлювати армію.

Такі зізнання пролунали з вуст колишнього очільника так званої "днр" Павла Губарєва. Як розповів 24 Каналу опозиційний російський політтехнолог Аббас Галлямов, він є один з лідерів, які взялися поширювати війну на українські території ще у 2014 році.

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Путін намагається продемонструвати силу

Зізнання Губарєва про те, що війну треба закінчувати, бо Росія більше нічого не досягне – є дуже цінними. Це індикатор проблем всередині країни-агресорки. До того ж він сказав про великі втрати серед окупаційної армії.

Колись Дональд Трамп заявляв, що Росія втратила у війні близько 600 тисяч людей. Після слів Губарєва, дані американського президента можуть бути навіть заниженими. За майже 3 роки повномасштабної війни російська армія так і не навчилася воювати по-іншому. Будь-яке її просування потребує величезних жертв.

Путінська Росія підходить до моменту істини – дню інавгурації Дональда Трампа. Зараз країна знесилена, економіка не показує ніяких успіхів і про це говорять самі кремлівські чиновники,

– підкреслив Аббас Галлямов.

Він додав, що санкції працюють. Можливо, не так ефективно й швидко, як хотілося б, але вони дають свій результат. А для того, щоб Владімір Путін зміг домовитися з Трампом про вигідну угоду, треба "бути у формі". Це означає, що економіка має зміцнюватися, армія – наступати, а суспільство – демонструвати бойовий дух. Всього цього немає.

"Путін надуває щоки й хоче щось продемонструвати, але це не відповідає реальності", – підсумував опозиційний російський політтехнолог.