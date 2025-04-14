"Отримав поцілунок Путіна": у ЗСУ поіронізували над росіянином на Сумщині
- Військові зі 117 бригади ТрО ЗСУ показали "поцілунок Путіна".
- Його отримав росіянин на Сумському напрямку.
Розвідники зі 117 бригади тероборони розповіли про випадок на фронті, який стався на Сумському напрямку. Там окупант безславно убив себе.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 117 окрему бригаду ТрО ЗСУ.
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Росіяни вбивають себе на фронті
Бійці показали відео, як окупант самоліквідувався. У ролику помітно, що він потрапив під обстріл з дрона, а тому швидко дістав гранату та підірвав її біля голови.
А рубрику "поцілунок Путіна" продовжує окупант, що намагався штурмувати посадку на Сумському напрямку. Завдяки підрозділу розвідки 117 ОБр ТрО ворог не став шукати навіть автомат для самоліквідації, а прийняв єдине вірне рішення, підірвавши себе гранатою,
– ідеться в дописі військових.
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Розвідники іронічно назвали цей його вчинок "поцілунком Путіна". Ця фраза нагадує "поцілунок смерті", який робили дементори з "Гаррі Поттера". Подібно до них, Путін висмоктує життя з росіян.
Росіяни не хочуть здаватися в полон, тому і вбивають себе. Імовірно, вони розуміють, що їх можуть обміняти та знову відправити на війну проти України.