Змінили філософію винищення артилерії: які перспективи ЗСУ після зміни погоди

Останнім часом погода й температура погіршуються, а дуже мокрий ґрунт, ймовірно, знизить інтенсивність просування наших військ. Західна техніка, яка є досить важкою, може грузнути в болоті.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що натовські танки важать від 57 до 75 тонн, що є великою цифрою. Вони можуть сповільнюватись через болото, але добре рухатимуться твердими дорогами, наприклад тими, що на Півдні.

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Як ЗСУ знищують російську артилерію

Найбільше танкам дошкуляють протитанкові ракетні комплекси й артилерія. Але Україні вдалося досягти у цьому плані хороших результатів.

В частині артилерії ми досягли неймовірних результатів і з травня змінили філософію знищення ворожих артилерійських установок. Відтоді ми знищили більше ніж 500 одиниць, у вересні взагалі був абсолютний рекорд – 947,

– сказав Петро Черник.

Якщо підсумувати ці показники, то нам вдалося знищили понад 50 артилерійських бригад. Отже, ми зможемо рухатися вперед невеликими групами за умови, що понизиться інтенсивність артилерійського вогню. Цей показник уже знижується, бо нещодавно ми вперше досягли відносного паритету з Росією за кількістю добових залпів.

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Петро Черник додав, що бойові дії росіян біля Авдіївки є виключно політичним бажанням Путіна вийти на адміністративні кордони Донеччини. А саме місто є "воротами" до області.

"Їм треба захопити Авдіївку, бо по-іншому не зможуть рухатися. За перші дні важких боїв росіяни вбитими та пораненим втратили понад 12 тисяч особового складу. За старими мірками Радянського Союзу – це повноцінна дивізія", – сказав Черник.

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