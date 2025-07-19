ЗСУ змогли відвоювати низку позицій у окупантів на Запоріжжі, – Волошин

Українські Сили оборони повернули контроль над кількома позиціями поблизу Оріхова, що на Запоріжжі. Це стало можливим завдяки ефективному застосуванню маневреної оборони та контратак проти російських військ.

Про це розповів речник Сил оборони південного напрямку Владислав Волошин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу "Ми – Україна".

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Що відомо про відйовані позиції ЗСУ на Запоріжжі?

За словами Волошина, українські військові діють тактично гнучко – заманюють окупантів у підготовлені пастки, а потім завдають удари у відповідь. Завдяки цьому вдалося відновити окремі позиції, які були раніше втрачені.

Не хочу відкривати багато інформації – але те, що у нас є: ми відновили певні позиції на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, де діють, доволі успішно, наші підрозділи. Ми відновили деякі позиції, їх небагато, але ми не лише намагаємось стійко утримувати територію, але й проводити контратаки, невеликі контрнаступальні дії – і успіхи є,

– розповів Волошин.

Нагадаємо, за словами Волошина, Путін доручив мобілізувати додатково 30 тисяч росіян, один з полків приєднався до окупантів на півдні України.