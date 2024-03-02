Щоб розв'язати проблеми на фронті: Сирський заявив про кадрові перестановки командирів бригад

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 2 березня анонсував нове рішення, яке дозволить розв'язати проблеми на фронті. Генерал заявив про кадрові перестановки серед командирів бригад

Сирський відзвітував про свою роботу на Східному напрямку. Зокрема, генерал вивчив, як працюють наші військові формування щодо стримування ворога.

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Сирський анонсував зміни серед командирів бригад

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що протягом трьох днів роботи на Східному напрямку йому цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим – ні.

"Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності ухвалювати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоров'я своїх підлеглих", – написав він.

Сирський зазначив, що, безумовно, велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження.

Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, я відправив групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги,

– заявив генерал.

Крім того, головнокомандувач зауважив, що після заслуховування командирів бригад та їхніх заступників ухвалив усі необхідні рішення з забезпечення військових резервами, боєприпасами, БпЛА та іншим обладнанням.

Водночас Сирський наголосив, що в окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, він змушений ухвалювати кадрові рішення.

Генерал відзначив бригади, що працювали по ворогу на фронті

У своєму дописі Сирський також відзначив дії військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника.

"Стійкість та мужність бійців 25 ОПДБр та 47 ОМБр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 ОДШБр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки", – написав головнокомандувач ЗСУ.

Генерал також відзначив як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності. Таким чином, за словами Сирського, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.