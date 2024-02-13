Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу, – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що головну цінність для нашої держави становлять життя військовослужбовців. Генерал наголосив, що це набагато важливіше, аніж утримання певної позиції на фронті.
Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост головнокомандувача ЗСУ. Генерал наголосив, що цим наша держава відрізняється від країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Сирський пояснив, що Україна цінує життя своїх солдатів
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що нашому військово-політичному командуванню треба удосконалювати тактику на фронті. Адже для нашої держави головна цінність – це життя нашого солдата, офіцера, які виконують завдання на передовій.
Сирський також наголосив, що наша армія не може дозволити собі такого ставлення до солдатів, як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику м'ясних штурмів.
Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу,
– сказав головнокомандувач ЗСУ.
Водночас генерал пояснив, що для російських воєначальників життя солдата цінності не має. Тому втрати окупантів, особливо в загиблих, за словами Сирського, в 7 – 8 разів перевищують наші втрати на фронті.
Наостанок генерал зазначив, що тема втрат у війні є чутливою темою для будь-якої країни й суспільства, що перебуває у стані конфлікту.
Росіяни мають шалені втрати на фронті
- У Генштабі ЗСУ у звіті 13 лютого розповіли, що протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 090 окупантів. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 397 080 особового складу.
- Крім того, нашим захисникам вдалося знищити 8 танків росіян, систему протиповітряної оборони й 27 бойових броньованих машин. Також українські військові знищили 24 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
- Водночас журналісти Reuters зазначили, що Росії може вистачити ще танків на 3 роки бойових дій. Попри це, загарбники втратили понад 3 000 танків від початку свого повномасштабного вторгнення в Україну.
- У доповіді журналістів сказано, що Росія має 1 750 основних бойових танків, зокрема, від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 та Т-90. Ще 4 000 російських танків перебувають на зберіганні.