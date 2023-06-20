Важкі бої на Лиманському напряму, успіхи ЗСУ на Півдні: карта боїв за 20 червня

Українські військові продовжують просуватися на Півдні нашої країни. Водночас окупанти зосередили свою увагу на Лиманському напрямку.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

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Важка ситуація на Лиманському напрямку

ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, але успіху не мав. Окупанти обстрілювали Донецьку та Луганську область з артилерії та завдали авіаударів.

Карта боїв на Лиманському напрямку

противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 10 населених пунктів Донецької області.

Окупанти наступали в напрямку Оріхово-Василівки: карта боїв

противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

Карта боїв у районі Авдіївки

протягом доби наші захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар'їнки та Побєди. Біля двох останніх ворог завдав авіаударів. Також росіяни завдали артилерійських обстрілів в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Побєда Донецької області.

Карта боїв на Мар'їнському напрямку

ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Противник завдав авіаудару в районах Великої Новосілки та Золотої Ниви. Також росіяни обстріляли населені пункти Донецької області.

Окупанти проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки: карта

Успіхи Сил оборони на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас речник Генштабу ЗСУ повідомив, що український наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках.

противник обороняється. Водночас речник Генштабу ЗСУ повідомив, що український наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках. Протягом минулої доби українські військові наступали на напрямках: Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине. За словами речника, українські військові мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Яка ситуація на інших напрямках

оперативна обстановка без суттєвих змін.противник завдав авіаудару по населеному пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.ворог завдав авіаудару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Під артилерійським і мінометним вогнем противника опинилися кілька населених пунктів Харківської області.