Важкі бої на Лиманському напряму, успіхи ЗСУ на Півдні: карта боїв за 20 червня
20 червня 2023, 09:09Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують просуватися на Півдні нашої країни. Водночас окупанти зосередили свою увагу на Лиманському напрямку.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.
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Важка ситуація на Лиманському напрямкуНа Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, але успіху не мав. Окупанти обстрілювали Донецьку та Луганську область з артилерії та завдали авіаударів.
Карта боїв на Лиманському напрямкуНа Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Противник завдав авіаударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 10 населених пунктів Донецької області.
Окупанти наступали в напрямку Оріхово-Василівки: карта боївНа Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
Карта боїв у районі АвдіївкиНа Мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар'їнки та Побєди. Біля двох останніх ворог завдав авіаударів. Також росіяни завдали артилерійських обстрілів в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Побєда Донецької області.
Карта боїв на Мар'їнському напрямкуНа Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Противник завдав авіаудару в районах Великої Новосілки та Золотої Ниви. Також росіяни обстріляли населені пункти Донецької області.
Окупанти проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки: карта
Успіхи Сил оборони на Півдні
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас речник Генштабу ЗСУ повідомив, що український наступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках.
- Протягом минулої доби українські військові наступали на напрямках: Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине. За словами речника, українські військові мали частковий успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.