ЗСУ у важких боях просуваються вперед на Півдні, ворог суне на Сході: карта боїв за 3 липня

Російські військові продовжують вести наступальні дії на Сході. Водночас ворогу доводиться стримувати українські сили на Півдні.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На зазначених напрямках тривають важкі бої.

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Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Де наступали росіяни

противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів на Донеччині.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаудару. Окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас противник завдав авіаударів в районах Котлярівки, Мар'їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів.

Карта боїв у районі Мар'їнки

Окупанти намагаються стримати ЗСУ на Півдні

противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Зміївки, Херсона та Антонівки. Також росіяни здійснили артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Зазначимо, що в Міноборони напередодні повідомили, що Сили оборони України з важкими боями, але поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Карта боїв на Півдні

Сили оборони відпрацювали по окупантах

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Богоявленки та Благодатного. Також противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів Донецької області.артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.противник завдав авіаударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Діброви і Сіверська на Донеччині. Крім того, артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Торське – Донецької.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник зберігає військову присутність. Ворог завдав авіаудару в районі Плетенівки Харківської області та здійснив мінометні й артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.