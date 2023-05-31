Ворог зупинив наступ під Бахмутом, ДРГ росіян хотіла прорвати кордон: карта боїв за 31 травня
31 травня 2023, 08:32Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують зосереджувати основні зусилля на Сході України. Разом з тим, окупанти спробували прорвати кордон України в Харківській області.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожих атаки.
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Невдала спроба ДРГ прорвати кордонНа Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі села Уди. Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської і Сумської області.
Де російська ДРГ намагалася прорвати кордон України: показуємо на картіНа Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської та Стельмахівки Луганської областей. Також росіяни обстріляли Харківську область з артилерії та мінометів.
Карта бойових дій на Куп'янському напрямкуНа Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого, успіху не мав. Окупанти завдали авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки на Донеччині. Крім того, росіяни вели обстріли з артилерії.
Карта бойових дій на Лиманському напрямку
Яка ситуація на Бахмутському напрямкуНа Бахмутському напрямку противник наступальних дій не проводив вже другу добу поспіль. Ворог завдав авіаційного удару в районі Веселого та ракетного – в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали кілька населених пунктів Донецької області.
Карта бойових дій на Бахмутському напрямкуНа Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки. Також росіяни вели обстріли з артилерії.
Мапа бойових дій на Авдіївському напрямкуНа Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також – у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. Противник завдав авіаційного удару в межах Мар'їнки та з артилерії накрив Георгіївку та Побєду.
Карта бойових дій у Мар'їнці
Яка ситуація на інших напрямкахНа Шахтарському напрямку
Сили оборони знищують окупантів
- Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.
- Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 "Шахеди".
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.