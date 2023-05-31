Ворог зупинив наступ під Бахмутом, ДРГ росіян хотіла прорвати кордон: карта боїв за 31 травня

Російські військові продовжують зосереджувати основні зусилля на Сході України. Разом з тим, окупанти спробували прорвати кордон України в Харківській області.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожих атаки.

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Невдала спроба ДРГ прорвати кордон

противник здійснив невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі села Уди. Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської і Сумської області.

Де російська ДРГ намагалася прорвати кордон України: показуємо на карті

противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської та Стельмахівки Луганської областей. Також росіяни обстріляли Харківську область з артилерії та мінометів.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку

противник вів наступальні дії південніше Кузьминого, успіху не мав. Окупанти завдали авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки на Донеччині. Крім того, росіяни вели обстріли з артилерії.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

противник наступальних дій не проводив вже другу добу поспіль. Ворог завдав авіаційного удару в районі Веселого та ракетного – в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали кілька населених пунктів Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Авдіївки. Також росіяни вели обстріли з артилерії.

Мапа бойових дій на Авдіївському напрямку

наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також – у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. Противник завдав авіаційного удару в межах Мар'їнки та з артилерії накрив Георгіївку та Побєду.

Карта бойових дій у Мар'їнці

Яка ситуація на інших напрямках

Сили оборони знищують окупантів

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 32 "Шахеди".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

ворог завдав авіаударів в районах Водяного, Пречистівки та Великої Новосілки. Крім того, противник обстріляв міста й села на цьому напрямку.противник продовжує вести оборонні дії та здійснює обстріли населених пунктів.оперативна обстановка без особливих змін.