Лише 5% білорусів підтримують участь білоруської армії у війні на боці росії

У білорусі з кожним місяцем меншає підтримка участі армії країни у війні, яку розв'язала росія. Мешканці держави переконані, що їхнім військовим не варто ставати на бік країни-агресорки.

Про настрої місцевого населення свідчать результати соціологічного опитування. Так, лише 5% білорусів підтримують можливість армії країни воювати на боці росії.

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Рівень підтримки продовжує падати

Якщо порівнювати з квітнем 2022 року, то ця цифра продовжує хоч і повільне, але падіння. Тоді ж відповідну думку висловлювали 6% респондентів.

Ставлення білорусів до війни росії в Україні залишається негативним. Ми бачимо, що поступово відбувається плавлення підтримки росії,

– зауважив Ригор Астапеня, директор "Білоруської ініціативи" Chatham house.

Він додав, що скоротилась також кількість тих, хто переконаний у необхідності підтримувати злочинні дії росії. Якщо у березні мовилось про 28% респондентів, то у червні це число скоротилось до 23%.

Також дані цього опитування свідчать про те, що злочинні дії армії росії не підтримують 43% респондентів. Зауважимо, що у країні значно більше супротивників дій армії країни-агресорки. Так, проти того, що чинить росія в Україні, виступають 35% респондентів. Натомість підтримують воєнні злочини 14%.

Половина білорусів переживає за наслідки

У білорусі чудово розуміють, що війна росії проти України матиме негативні наслідки для країни. Якщо у червні з відповідним твердженням погоджувались 53% опитаних, то у червні ця цифра зросла до 55%. Що ж стосується впливу на самих білорусів, то мовиться про 49% і 52% відповідно.

Зауважимо, що соціологічне опитування проводили з 6 по 17 червня 2022 року. Для збору даних використовували інтернет-інтерв'ю, які давали 804 респонденти.

Слід зазначити, що у білорусі матері запустили акцію, спрямовану проти війни в Україні. Вони прагнуть зробити все можливе для того, щоб їхніх синів не відправляли на вірну смерть через імперські амбіції владіміра путіна.

Щоб висловитись проти злочинних наказів, жінки залишають просто неба м'які іграшки своїх дітей. Кожна із них супроводжується підписами, які свідчать про небажання відправляти синів на війну, розв'язану росією.

Відразу ж зауважимо, що це доволі сміливий вчинок. Нагадаємо, що в білорусі не надто церемоняться з тими, хто висловлює незгоду з режимом лукашенка.

Тим часом військові навчання у білорусі продовжили. Про це білоруські ЗМІ повідомили 7 липня.

Ризик наступу з білорусі залишається

Самі навчання триватимуть тепер до 16 липня. Але слід розуміти, що їх у будь-який момент можуть продовжити. Це вже відбувалось кілька разів. А проводять їх відразу ж на кількох полігонах країни.

Нагадаємо, що упродовж останнього часу усе більше експертів прогнозують можливий наступ з боку білорусі. Але цього разу мовиться не про російських військових, а саме про армію, якою керує олександр лукашенко.

У Міністерстві оборони України заявили, що ситуація може розвиватись за кількома сценаріями. Який же обиратимуть – буде видно по ситуації. Мовляв, у росії зважатимуть на те, що буде актуальним у певний момент.

Водночас слід розуміти, що загроза з боку білорусі зберігається. У Генштабі зауважили, що звідти ворог продовжить обстрілювати нашу державу.

Цікаво, що у розвідці України не виявили підготовки угруповань білорусі до наступу. Але це зовсім не означає, що в якийсь момент військові цієї країни не стануть на бік росії та не нападуть на нас.

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