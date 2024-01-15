Резерви підтягують: у ЗСУ повідомили, скільки сил росіяни зосередили на східному напрямку

Окупанти стягують резерви на різні напрямки фронту, щоб поповнити втрати, а також шукають слабке місце у нашій обороні. Періодично вони змінюють акценти своїх штурмів та кількість обстрілів на певних ділянках.

Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, додавши, що всі напрямки на лінії зіткнення однаково важливі для ворога. Росіяни продовжують свої спроби хоч кудись просунутися.

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Скільки сил зосередив ворог на Сході

Упродовж 14 січня окупанти збільшили кількість атак на Лиманському напрямку. Перед тим схожа ситуація була біля Бахмута, а ще раніше – ворог зосереджувався на Куп'янщині. Так він намагається знайти погано захищену ділянку в обороні ЗСУ, щоб розвинути активніші дії.

Наступ ворога наразі до успіху його не привів. Кількість військовослужбовців на Бахмутському напрямку залишається незмінною – це приблизно 62 тисячі бійців. Збільшення немає,

– розповів Володимир Фітьо.

Він додав, що на фронті в окупантів є різні підрозділи, між ними відбувається ротація, поповнення втрат, адже ворог зазнає їх у великій кількості. Це стосується як техніки, так і живої сили. Саме для цього ворог підтягує резерви з Росії.

Варто зауважити, що втрати також пов'язані з дезертирством у російській армії, відмовою бійців виконувати накази. Ця проблема досить поширена, але, на жаль, вона кардинально не впливає на здатність країни-агресорки продовжувати війну.

Загалом кількість російських військ, які перебувають у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" – 200 тисяч бійців. Ця цифра практично не змінюється. Україна контролює наявність їхніх підрозділів на лінії фронту, особовий склад, а враховуючи, що війна практично триває онлайн, то провести таємне переміщення майже неможливо,

– підкреслив Фітьо.

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