Наступний рік – вирішальний на фронті: Світан назвав фактори, що на це вказують

2024 рік дійсно стане вирішальним на фронті. Є сподівання, що Україна матиме можливості визволити усі свої території. Але війна, на жаль, на цьому не закінчиться.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що заява Андрія Єрмака про вирішальний 2024 рік є цілком доречною.

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Це можна розглядати в контексті президентських виборів у США у 2024 році. Джо Байдену та команді потрібно переобиратися – і їм були б важливими успіхи України на фронті. Тому можна обережно припустити, що США в наступному році дасть Києву достатньо засобів для звільнення усіх окупованих територій.

На наступний рік американці розраховують надати нам достатню кількість сил та засобів, щоб ми вийшли на кордони 1991 року та відновили територіальну цілісність. Тому наступний рік – вирішальний. Єрмак знає про це. І він тут на 100% правий,

– вважає Світан.

Видання The Economist поспілкувалося з деякими західними чиновниками. Вони вважають , що війна в Україні може тривати ще близько 5 років.

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Скільки ще триватиме війна

Як наголосив Світан, після виходу на державний кордон війна дійсно не закінчиться. Україна вже близько 10 років воює з окупантами. І, ймовірно, такий самий час ще доведеться боротися, поки Росія буде поступово розпадатися. Хоча інтенсивність бойових дій може знизитися.

Зараз середина цієї боротьби. Як вийдемо на кордон, то інтенсивних бойових дій може й не бути. Але Росія і надалі запускатиме по Україні все, що може летіти. Але поступово Росія буде розпадатися. І при цьому відколюватимуться національні кластери або все станеться за релігійним принципом. Відголос війни буде ще до нас докочуватися,

– розповів Світан.

Ситуація на фронті: коротко