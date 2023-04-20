Щоб з інших напрямків швидко піти: де росіяни зосередили свої основні війська
Основні свої сили та засоби російські окупанти зосередили на Сході України. На інших напрямках розміщене значно менше угруповання.
Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, найбільше підрозділів окупантів перебуває в Донецької та Луганській областях. На Півдні зараз значно менше угруповання.
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Чому окупанти зосередилися на Сході
Як наголосив Світан, з військової точки зору російські окупанти зробили все правильно. Вони залишили певну кількість військ на Півдні, щоб стримувати наступальні дії українських захисників. Також це дозволить їм швидко піти в разі невдачі.
Вивести велику кількість військ надзвичайно складно. Вивести їх набагато важче, ніж кинути у наступ. Адже тоді будуть великі втрати. Тому вони й тримають мінімальну кількість військ для стримування наступу,
– розповів Світан.
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Натомість основне угруповання окупантів розташоване в районі Донецької та Луганської областей і в Криму. Також це може демонструвати, що окупанти готують плановий відхід із Запорізької та Херсонської областей через успішний контрнаступ ЗСУ.
Підрозділи із Запорізької області будуть виводити в бік Маріуполя та Ростова. З Херсонської області, найімовірніше, планують відходити в Крим,
– вважає Світан.
Втрати окупантів у війні проти України
- Українські військові продовжують відважно боронити рідну землю. Так, з початку повномасштабного вторгнення вони знищили вже 184 420 російських загарбників.
- За минулу добу, 19 квітня, українські захисники відправили на "концерт Кобзона" ще 670 окупантів.
- Крім того, Росія вже втратила у війні 3667 танків, 7120 бойових броньованих машин, 2825 артилерійських систем, 539 реактивних систем залпового вогню тощо.