Щоб з інших напрямків швидко піти: де росіяни зосередили свої основні війська

Основні свої сили та засоби російські окупанти зосередили на Сході України. На інших напрямках розміщене значно менше угруповання.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, найбільше підрозділів окупантів перебуває в Донецької та Луганській областях. На Півдні зараз значно менше угруповання.

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Чому окупанти зосередилися на Сході

Як наголосив Світан, з військової точки зору російські окупанти зробили все правильно. Вони залишили певну кількість військ на Півдні, щоб стримувати наступальні дії українських захисників. Також це дозволить їм швидко піти в разі невдачі.

Вивести велику кількість військ надзвичайно складно. Вивести їх набагато важче, ніж кинути у наступ. Адже тоді будуть великі втрати. Тому вони й тримають мінімальну кількість військ для стримування наступу,

– розповів Світан.

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Натомість основне угруповання окупантів розташоване в районі Донецької та Луганської областей і в Криму. Також це може демонструвати, що окупанти готують плановий відхід із Запорізької та Херсонської областей через успішний контрнаступ ЗСУ.

Підрозділи із Запорізької області будуть виводити в бік Маріуполя та Ростова. З Херсонської області, найімовірніше, планують відходити в Крим,

– вважає Світан.

Втрати окупантів у війні проти України