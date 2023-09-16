Танки Abrams прибудуть в Україну вже найближчим часом: хронологія 570 дня війни

02:53, 16 вересня

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що ракет у Росії в рази менше станом на осінь 2023-го, аніж було на 2022 рік.

Водночас Юрій Ігнат додав, що виробництво у країні-терористці триває. До речі, і в ракетах, і в "Шахедах" є західні комплектування. Попри санкції, Росія продовжує їх отримувати.