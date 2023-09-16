Танки Abrams прибудуть в Україну вже найближчим часом: хронологія 570 дня війни
Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, триває вже понад 18 місяців. Українські захисники продовжують наступати для деокупації всіх наших територій. Тим часом агресор тероризує цивільне населення.
Про нові воєнні злочини російських загарбників, боротьбу українців на фронті, у тилу та на дипломатичному рівні, головні новини 16 вересня пише 24 Канал.
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Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що ракет у Росії в рази менше станом на осінь 2023-го, аніж було на 2022 рік. Водночас Юрій Ігнат додав, що виробництво у країні-терористці триває. До речі, і в ракетах, і в "Шахедах" є західні комплектування. Попри санкції, Росія продовжує їх отримувати. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що перші Abrams надійдуть в Україну вже найближчим часом. Окрім того, США передадуть більше танків, аніж анонсували. У ніч на 16 вересня в торговому центрі Санкт-Петербургу спалахнула пожежа. Станом на 01:34 полум'я охопило вже 1000 квадратних метрів. Росіяни бідкаються у соцмережах, що "так виглядає пекло". 15 вересня у Рівному спалахнули котеджі, розташовані за місцевим супермаркетом. Вогонь пожирає будинки. У небо здіймається стовп диму. Інформація про постраждалих не надходила.
Яка ситуація з ракетами в Росії
Коли Abrams будуть в Україні
У Санкт-Петербурзі спалахнув торговий центр
Масштабна пожежа у Рівному
Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що ракет у Росії в рази менше станом на осінь 2023-го, аніж було на 2022 рік.
Водночас Юрій Ігнат додав, що виробництво у країні-терористці триває. До речі, і в ракетах, і в "Шахедах" є західні комплектування. Попри санкції, Росія продовжує їх отримувати.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що перші Abrams надійдуть в Україну вже найближчим часом. Окрім того, США передадуть більше танків, аніж анонсували.
У ніч на 16 вересня в торговому центрі Санкт-Петербургу спалахнула пожежа. Станом на 01:34 полум'я охопило вже 1000 квадратних метрів. Росіяни бідкаються у соцмережах, що "так виглядає пекло".
15 вересня у Рівному спалахнули котеджі, розташовані за місцевим супермаркетом. Вогонь пожирає будинки. У небо здіймається стовп диму. Інформація про постраждалих не надходила.