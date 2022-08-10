Ми недооцінили противника, – топрадник путіна визнав плачевне становище російської армії

В Україні триває 168 доба героїчного протистояння російським окупантам. Ворог вже сам відкрито визнає плачевний стан власної армії й бідкається на потужність ЗСУ.

Радник міноборони росії й очільник московського центру аналізу стратегій та технологій руслан пухов заявив, що ситуація для російської армії в Україні "може стати драматичною вже наприкінці цього літа". Інтерв'ю росіянина розшифрувало німецьке видання FOCUS.

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У росії немає високоточної зброї, а солдатів – замало

В інтерв'ю російському журналісту пухов бідкається, що лінія фронту в Україні є занадто великою, й відправлених у нашу державу окупантів, зокрема піхоти, недостатньо. Українці впевнено тримають оборону й мають чисельні артилерійські та наземні війська.

Ми намагаємось прорвати українську лінію оборони із занадто малою кількістю солдатів, вразливими танками та військовими машинами. російська армія намагається розв'язати проблему масовим застосування артилерії, однак прогрес йде занадто повільно,

– визнає пухов.

Упродовж інтерв'ю радник російського міноборони багато скаржиться на оснащення їхньої армії, зокрема на те, що країна-агресорка не має винищувачів нового покоління та високоточної зброї. За його словами, саме це й повпливало на те, що росії не вдалося підкорити український повітряний простір.

пухов розповідає, що в Україні вони застосовують застарілі танки, коли ізраїльтяни та американці давно оновили свою техніку сучасними технологіями. При цьому прямі зіткнення росіян та українців на полі бою він порівнює з "гладіаторськими боями".

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Некеровані російські снаряди – неефективні

російський аналітик зауважує, що армія окупантів стріляє сотнями, інколи тисячами некерованих снарядів по українській території. За його словами, коштують вони дешево, втім майже не демонструють результатів.

Так, він підкреслює, що два високоточні снаряди противника, тобто ЗСУ, завдають значно більшої шкоди росіянам, ніж тисячі некерованих, випущених окупантами по українських позиціях.

HIMARS у руках ЗСУ – це "загострення проблем" для окупантів

Завдяки спритності, дальності та точності американських HIMARS, українські воїни тепер можуть знищувати склади боєприпасів, командні пункти та ланцюжки постачання ворога з відносно великої відстані.

На це, звісно ж, бідкається й пухов – зазначає, що до поставок HIMARS Україні, як російські, так і українські військові використовували гаубиці та РСЗВ, що могли бити на відстань від 13 до 25 кілометрів, то ж тепер американська зброя значно "загострює проблеми" окупаційного війська.

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До кінця літа ситуація для окупантів може "стати драматичною"

пухов розуміє, що поставки західної зброї Україні будуть стабільними. Він відзначає, що ЗСУ швидко вчаться нею вправлятися. Тому радник кремля робить висновок, що до кінця літа ситуація для окупантів "може стати драматичною". Аналітик скаржиться, що росія не мобілізує достатньо солдатів, коли в Україні "проходить вже четверта хвиля мобілізації".

Нам дорого коштувало недооцінювати ворога (Збройні Сили України – ред. 24 канал). Українці, безумовно, мають проблеми з росіянами у великому наступі, але їхні війська добре оснащені,

– визнає, підсумовуючи, пухов.

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