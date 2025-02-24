Спочатку зазвичай йде припинення вогню, а потім угода, – Трамп про домовленості про мир

Дональд Трамп назвав умову, за якої Україна та Росія можуть розпочати укладання мирної угоди. За словами президента США, це можливо лише після припинення вогню на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції з Еммануелем Макроном.

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Що сказав Трамп про умову для мирної угоди

Дональд Трамп зазначив, що після того, як він став президентом США, він вийшов на зв'язок з Владіміром Путіним, і, за його словами, російська сторона виявила "велику повагу" та "бажання припинити цю війну".

Президент США наголосив, що з американської сторони вже працює група, яка працює над тим, щоб припинити війну в Україні.

Це або припинення вогню, або угода (про мир – 24 Канал). Я хотів би, щоб одразу була угода, але зазвичай спочатку йде зупинка вогню, а потім досягнення угоди,

– резюмував Трамп.

Він також зауважив, що подивимося, чи вдасться Сполученим Штатам зробити це дуже швидко.