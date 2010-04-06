Росія атакувала "Шахедами" та запускала ракети по Україні: хронологія 1138 дня війни
Уже 1138 добу повномасштабної війни наші воїни дають потужну відсіч російським окупантам. Так, ЗСУ продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.
Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 6 квітня, повідомляє 24 Канал.
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Кличко повідомив, що попередньо, є ще одна пожежа в Дарницькому районі. Екстрені служби виїхали. Внаслідок атаки на Київ балістичних ракет зафіксовано займання у трьох районах міста – Дарницькому та Оболонському, а також у Солом'янському. На місця прямують рятувальники. У Дарницькому районі є постраждалі, пише Кличко, там медики госпіталізували двох людей. Попередньо, сталося падіння уламків на території нежитлової забудови. Біля 00:51 моніторингові канали повідомили про вибухи на Київщині у районі Борисполя. Пізніше у Київській ОВА уточнили, що у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА! В області триває робота ППО. Біля 02:13 у столиці чули вибухи. О 02:46 у Києві знову було чути вибух. А через годину – ще кілька вибухів. За даними моніторів, на цей час біля столиці ще перебувало щонайменше 3 БпЛА. А о 5 ранку столицю атакували балістичними ракетами – у Києві пролунала серія потужних вибухів. Працювали сили ППО. Близько 01:30 російські телеграм-канали почали повідомляти про наближення безпілотників до Ростовської області. Невдовзі в регіоні лунали вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Спершу про це написали монітори. Біля 01:44 Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку для південних областей. Монітори також повідомляють про зліт групи Ту-95 з аеродрому "Оленья". Кількість літаків уточнююється. Пишуть, що їх можуть бути чотири – шість. В суботу, 5 квітня, прем'єр Кір Стармер і президент Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої торкнулися, зокрема, і питання України. Обидва політики визнали значний прогрес, якого вдалося досягти у межах "Коаліції охочих" після зустрічі військових керівників у Києві 4 квітня.
Після атаки балістикою у Києві фіксують пожежі
У Києві та області знову пролунали вибухи: столицю атакували БпЛА та балістика
Дрони атакують Ростовську область
Росія здійснила пуски "Калібрів" з Чорного моря і підняла у повітря Ту-95МС
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Кличко повідомив, що попередньо, є ще одна пожежа в Дарницькому районі. Екстрені служби виїхали.
Внаслідок атаки на Київ балістичних ракет зафіксовано займання у трьох районах міста – Дарницькому та Оболонському, а також у Солом'янському. На місця прямують рятувальники.
У Дарницькому районі є постраждалі, пише Кличко, там медики госпіталізували двох людей. Попередньо, сталося падіння уламків на території нежитлової забудови.
Біля 00:51 моніторингові канали повідомили про вибухи на Київщині у районі Борисполя. Пізніше у Київській ОВА уточнили, що у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА! В області триває робота ППО.
Біля 02:13 у столиці чули вибухи.
О 02:46 у Києві знову було чути вибух. А через годину – ще кілька вибухів. За даними моніторів, на цей час біля столиці ще перебувало щонайменше 3 БпЛА.
А о 5 ранку столицю атакували балістичними ракетами – у Києві пролунала серія потужних вибухів. Працювали сили ППО.
Близько 01:30 російські телеграм-канали почали повідомляти про наближення безпілотників до Ростовської області.
Невдовзі в регіоні лунали вибухи.
Окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Спершу про це написали монітори. Біля 01:44 Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку для південних областей.
Монітори також повідомляють про зліт групи Ту-95 з аеродрому "Оленья". Кількість літаків уточнююється. Пишуть, що їх можуть бути чотири – шість.
В суботу, 5 квітня, прем'єр Кір Стармер і президент Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої торкнулися, зокрема, і питання України.
Обидва політики визнали значний прогрес, якого вдалося досягти у межах "Коаліції охочих" після зустрічі військових керівників у Києві 4 квітня.