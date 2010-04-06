Росія атакувала "Шахедами" та запускала ракети по Україні: хронологія 1138 дня війни

Уже 1138 добу повномасштабної війни наші воїни дають потужну відсіч російським окупантам. Так, ЗСУ продовжують давати відсіч по всій лінії фронту, а сили протиповітряної оборони відбивають атаки ворожих сил з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 6 квітня, повідомляє 24 Канал.

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