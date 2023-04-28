Які особливості руху ракет, що вдарили по будинку в Умані: оперативне зведення від Світана

Російська армія атакувала 2 ракетами місто Умань, що в Черкаській області. В результаті вони поцілили у будинок, де жили цивільні люди.

Цю інформацію в щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Нічна атака росіян

Роман Світан припустив, що запуск міг бути повторним після невдалого запуску "Шахідів". До цього вночі прилітали дрони, проте задачу не виконали й були збиті.

Саме тому було повторна атака вже ракетами Х-101 й Х-555. Приблизно по тих же цілях та інколи навіть по тих же маршрутах. Вони намагалися цю атаку все ж таки добити,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що рух самих ракет говорить про те, що деякі йшли конкретно по жилих будинках, а деякі йшли по військових обʼєктах. Принаймні намагалися.

"Це була повторна атака після невдачі із "Шахідами". Вона в принципі теж не вдалася, адже 23 ракети було скинуто й 21 була збита. Проте все ж пара ракет дійшла й виконала свою нехорошу задачу", – підсумував Світан.



Кількість запущених та збитих ракет / Фото Повітряні сили ЗСУ

Допомога партнерів

Військовий експерт зазначив, що цифри щодо допомоги від партнерів, які виходять в інформаційний простір, – не відповідають дійсності. Вони завжди занижені й справжні знає тільки Генеральний штаб.

Саме тому в нас є достатня кількість сил та засобів для виконання наступальних дій. А ті сили, які ще мають бути поставлені до певного терміну, – вже почали свій рух. До речі, про це говорять й деякі наші партнери, що до 98% техніки, яка була заявлена, – вже поставлено,

– зазначив Роман Світан.

"Тобто нам поставили більше техніки. Це завжди так робиться. Якщо заявляється певна кількість, поставка йде більша. Адже потрібно, як мінімум 10 – 20% зверху, щоб перекрити якісь форс-мажори", – пояснив експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Можливості Росії

Військовий експерт підтвердив, що росіяни окопуються на Херсонському, Запорізькому та на частині Луганського напрямків. Проте на Донбасі вони готові рухатися далі.

У них залишилися сили та можливості. Особливо техніка, яку не використали в зимовому наступі. Тоді не вийшло ні нам рухатися технікою, ні росіянам,

– зазначив Світан.

"У росіян є певна кількість техніки – в межах 5 тисяч "коробок", які вони можуть використовувати в наступі, коли все підсохне. До того ж "коробочки" у них легкі – там танк Т-22 важить 40 тонн. Тобто, як тільки припиняться дощі, мине пару днів й ці машини можуть вийти", – розповів Роман Світан.

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