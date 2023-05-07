Нічні вибухи в Миколаєві, "бавовна" в окупованому Криму: хронологія 438 дня війни
7 травня 2023, 06:27Читать новость на русском
Триває 438 доба потужного українського спротиву російській агресії. Окупанти продовжують свою тактику терору та обстрілюють мирні населені пункти.
Про головні події 7 травня, чергові воєнні злочини росіян, боротьбу українців проти держави-зла на полі бою та на міжнародній арені розповідає 24 Канал.
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- упродовж минулої доби ворог завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Окрім того, 48 авіаційних та здійснив 77 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.
- Важкі бої за Бахмут та Мар'їнку тривають. Вчора росіяни здійснили близько 50 атак.
- Окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку Бердянська та Приморська, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають ті, хто має російські паспорти.
- Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому ЗРК. Наші воїни знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.
00:54 Кім повідомив, що внаслідок російської атаки влучань не зафіксовано. Тож або спрацювала ППО, або окупанти поцілили ракетами в поле.00:34 Віталій Кім повідомив про 3 вибух у Миколаєві.00:30 Monitor повідомляє про повторні пуски Х-22.00:23 У Миколаєві прогриміли вибухи. Це вже підтвердив Віталій Кім.00:19 Моніторингові групи пишуть, що ворог запустив ракети Х-22.00:13 Monitor повідомляє, що сім Ту-22М3 перебувають над Кримом та Чорним морем.