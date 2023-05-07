Нічні вибухи в Миколаєві, "бавовна" в окупованому Криму: хронологія 438 дня війни

Триває 438 доба потужного українського спротиву російській агресії. Окупанти продовжують свою тактику терору та обстрілюють мирні населені пункти.

Про головні події 7 травня, чергові воєнні злочини росіян, боротьбу українців проти держави-зла на полі бою та на міжнародній арені розповідає 24 Канал.

Дивіться також Путін захоче публічного "реваншу", але це частина гри: що на Заході пишуть про "удар" по Кремлю

упродовж минулої доби ворог завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Окрім того, 48 авіаційних та здійснив 77 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.

Важкі бої за Бахмут та Мар'їнку тривають. Вчора росіяни здійснили близько 50 атак.

Окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку Бердянська та Приморська, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають ті, хто має російські паспорти.

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому ЗРК. Наші воїни знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

У Генштабі ЗСУ повідомили:

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Гучно у Севастополі та на мисі Фіолент. Місцеві телеграм-канали припускають, що можливо, півострів вкотре атакують дрони. Поблизу мису Фіолент вибухи були такої потужності, що в навколишніх будівлях трусило вікна та стіни. Неподалік побачили пожежу: вогонь розгорівся біля кладовища. Також згодом вибухи чули у Євпаторії, Саках та Новофедорівці.Віктор Орбан вирішив знову висловити свої претензії на Закарпаття. Так, він заявив, що частина України – це "давня угорська земля". Цікаво що згодом висловлювання Орбана зникли з ефіру, але залишилися в інших записах.В Одесі чули вибух. Про це повідомляє "Думська".