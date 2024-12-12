Вибухи в Курську та Грозному, ворог просунувся на фронті: хронологія 1023 дня війни

Сили оборони вже 1023 дні поспіль стримують навалу ворога по всьому фронту. Російські війська намагаються захопити все більше українських територій та не припиняють тероризувати населення нашої країни.

Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи наших Сил оборони, головні новини за 12 грудня – повідомляє 24 Канал.

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