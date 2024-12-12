Вибухи в Курську та Грозному, ворог просунувся на фронті: хронологія 1023 дня війни
Сили оборони вже 1023 дні поспіль стримують навалу ворога по всьому фронту. Російські війська намагаються захопити все більше українських територій та не припиняють тероризувати населення нашої країни.
Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи наших Сил оборони, головні новини за 12 грудня – повідомляє 24 Канал.
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Російські війська незначно просунулися в Курській області та на Торецькому, Курахівському і Вугледарському напрямках, також на південь від Покровська. Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни. Єллен пояснила, що Україна отримає позику в розмірі 20 мільярдів доларів від США. Гроші виплачуватимуть за рахунок російських активів, а не з податків американських громадян, тому нова адміністрація Трампа не зможе заблокувати чи змінити виплати. Ми перерахували 20 мільярдів доларів, які є внеском США до цього кредитного пакета Світового банку, до фонду фінансового посередника, який був створений для того, щоб спрямовувати ці гроші з часом у координації з нашими союзниками на потреби України, У столиці Чечні 12 грудня пролунали потужні вибухи. У мережі стверджують, що Грозний опинився під атакою дронів. Ймовірно, могли бути прильоти по будівлі другого полку МВС Чечні. У Курську після опівночі 12 грудня також пролунали вибухи. Близько 22:25 у місцевих телеграм-каналах почали попереджати про атаку БпЛА. Згодом у Курську почали лунати потужні вибухи.
Просування ворога на фронті
Адміністрація Трампа не вплине на кредит для України, – Мінфін США
– повідомила чинна міністерка США.
Вибухи в Курську та Грозному
Російські війська незначно просунулися в Курській області та на Торецькому, Курахівському і Вугледарському напрямках, також на південь від Покровська. Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни.
Єллен пояснила, що Україна отримає позику в розмірі 20 мільярдів доларів від США. Гроші виплачуватимуть за рахунок російських активів, а не з податків американських громадян, тому нова адміністрація Трампа не зможе заблокувати чи змінити виплати.
Ми перерахували 20 мільярдів доларів, які є внеском США до цього кредитного пакета Світового банку, до фонду фінансового посередника, який був створений для того, щоб спрямовувати ці гроші з часом у координації з нашими союзниками на потреби України,
У столиці Чечні 12 грудня пролунали потужні вибухи. У мережі стверджують, що Грозний опинився під атакою дронів. Ймовірно, могли бути прильоти по будівлі другого полку МВС Чечні.
У Курську після опівночі 12 грудня також пролунали вибухи. Близько 22:25 у місцевих телеграм-каналах почали попереджати про атаку БпЛА.
Згодом у Курську почали лунати потужні вибухи.