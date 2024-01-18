У Зеленського оцінили спроможність України та Росії вести тривалі бойові дії

Кількість російських атак, зокрема на лінії фронту, збільшується. Також відбувається нагромадження сил на багатьох ділянках, а країна-агресорка продовжує "підкидати" на фронт техніку й мобілізованих.

Накопичення ресурсів продовжиться, адже ми бачимо, що окупанти готові вмирати на війні. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що водночас Росія суттєво збільшила ракетні й дронові обстріли України.

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Чи є у Росії сили для довгої війни

Атакуючи Україну, Кремль намагається показати нам та нашим партнерам, що має ресурси для того, щоб вести довгу війни, щоб тиснути та вбивати. Окупанти наполягають на замороженні конфлікту й погрожують, що в іншому випадку, все нібито буде тільки гірше.

Питання в тому, чи є в них ресурси на довгу війну? Ні, немає. Чи можуть вони скомпенсувати своє військове виробництво та ті втрати, які несуть? Ні, не можуть. Чи сьогодні вони ще мають певні спроможності? Так, мають,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Тут варто згадати про снаряди й ракети певної дальності, які Росія отримує від КНДР. Однак, за словами радника голови ОПУ, до нескінченної війни країна-агресорка точно не готова.

Якби вони були готові, то не повторювали б через день слово "переговори", "ми готові", "ми хочемо". Тому що це і є замороження конфлікту – це те, що для них сьогодні важливо,

– додав Подоляк.

Будь-яке замороження конфлікту означає наступне:

вони не програли;

вони не несуть жодної юридичної відповідальності за війну, а можуть просто сказати: “Ми не програли, і це не війна, а конфлікт";

вони втягуватимуть різні країни у різні дискусії. Наприклад, щодо заморожених російських активів. Вони відправлятимуть зустрічні позови щодо втручання в якісь процеси, щодо військової допомоги Україні.

Крім цього, росіяни насичуватимуть інформаційний простір своїми "текстами". Медійне середовище заспокоїться, буде менше ілюстративного матеріалу про злочини, які вони скоюють в Україні. Це дасть їм змогу просувати свої тези.

Чи має Україна необхідний ресурс

За словами Подоляка, якщо постає вибір – вижити чи скидатись по світу, не маючи своєї держави, то навіть не виникає питання про ресурс. Очевидно, що не можна паритетно воювати з величезною країною, яка переважає у своїй кількості. Однак Україна має партнерів.

Є технологічні рішення, які кількість перебивають якістю зброї. Тоді не треба паритетно воювати "тисяча проти тисячі". Тоді треба воювати "десять проти тисячі",

– наголосив Подоляк.

Він додав, що Україні необхідні ці технологічні інструменти. Крім цього, головне, щоб наші партнери усвідомили, що у війні не може бути рішення щось відкласти чи заморозити.

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